Furs: Dohodnine je oproščena le pomoč iz humanitarnih organizacij

Finančna uprava Republike Slovenije je danes izdala opozorilo glede aktivnosti zbiranja pomoči za prizadete v neurjih. »Pomoč je oproščena plačila dohodnine le v primeru, če fizična oseba prejme pomoč od organizacij, ki imajo status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, in od organizacij, ki imajo status invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva,« so zapisali na Fursu.

Status humanitarne organizacije ima Gasilska zveza Slovenije, prostovoljna gasilska društva (PGD) pa kot samostojni subjekti v razvid humanitarnih organizacij, dostopen na tej povezavi, niso vpisana. Zaradi tega velja posebno pozornost nameniti načinu, kako bodo sredstva, ki jih bodo zbrali za junaškega gasilca Sandija Zajca, temu tudi predali.

Na Gasilski zvezi pravijo, da se za zdaj z njimi še niso posvetovali. Možno bi bilo namreč, da bi PGD Komenda, ki sredstva zbira na svoj račun, ta predal Gasilski zvezi Slovenije, ki ima status humanitarne organizacije, ta pa bi jih nato predala Zajcu oziroma v drugih primerih tistim gasilcem, za katere se je denar namensko zbiral.

Kot smo v Delu že pisali, »darila« do pet tisoč evrov niso obdavčena. Zakonodaja pravi, da kadar fizična oseba obdaruje drugo fizično osebo in je predmet darila premično premoženje (kamor se šteje tudi denar), se takšno darilo obdavči le v višini nad pet tisoč evrov (darila, prejeta od istega darovalca v dvanajstih mesecih, se seštevajo). Prejemniku darila, ki predstavlja denar v višini do pet tisoč evrov, ni treba vložiti napovedi za odmero davka. Če delodajalec izplača delavcu solidarnostno pomoč, se ta do višine dva tisoč evrov ne všteva v davčno osnovo.

Če je ta znesek višji ali če društvo, ki posamezniku nakaže pomoč, nima urejenega statusa humanitarne oziroma invalidske organizacije, donirana sredstva niso oproščena plačila dohodnine. Kaj prejeta pomoč pomeni za plačilo vrtca, plačilo dohodnine in druge socialne transferje, še preverjamo, a po prvih informacijah lahko že nekaj tisoč evrov prejete pomoči predstavlja višje plačilo vrtca, izgubo štipendij, neupravičenost do socialne pomoči in tako naprej.

Finančna uprava zato priporoča, da se vsa finančna pomoč zbira prek humanitarnih organizacij, ki bodo ta sredstva najlažje razdelila pomoči potrebnim. K temu so pozvale tudi druge humanitarne organizacije.