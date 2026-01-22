  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Slovenija

    Furs na podlagi Šutarjevega zakona zaenkrat izterjal 126.260 evrov

    Na Finančni upravi poudarjajo, da ne vodijo evidence, koliko dolžnikov je prejemnikov denarnih sredstev iz naslova denarne socialne pomoči.
    Na Fursu so danes objavili podatek, da so od 8. januarja izdali 1.674 sklepov o izvršbi dolžnikom, ki so v zadnjih dveh letih imeli vsaj tri neplačane obveznosti iz naslova prekrškovnih terjatev. Iz tega naslova so izterjali 126.260 evrov. FOTO: Moni Černe
    FOTO: Moni Černe
    R. I.
    22. 1. 2026 | 14:52
    22. 1. 2026 | 15:07
    A+A-

     

     

    Včeraj smo poročali, da je začel Furs na podlagi novega Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, znanega kot Šutarjev zakon, od dolžnikov z izvršbami iz naslova prekrškovnih terjatev zasegati tudi sredstva iz denarne socialne pomoči. Tako nekateri dolžniki na banki včeraj niso mogli dvigniti dela ali celotne denarne socialne pomoči.

    Šutarjev zakon: Furs začel z zasegi socialne pomoči

    Na centru za socialno delo so opozorili, da bi moral Furs pred takšnimi izvršbami pridobiti njihovo mnenje, predsednik Sveta romske skupnosti RS Jožef Horvat Muc je opozoril, da to za romsko skupnost pomeni socialno bombo, v Amnesty International so ob tem z ostrimi besedami izrazili ogorčenje.

    Od 8. januarja 2026 do danes je bilo izdanih 1.674 sklepov o izvršbi z možnostjo rubeža denarne socialne pomoči.

    Terjan dolg, kjer so vključeni tudi stroški izvršbe, v skupnem znesku po sklepih znaša 495.967,87 evrov.

    Plačila - skupno prejeta plačila po vseh izdanih sklepih do vključno 22. januarja 2026 znašajo 126.260,94 evrov po 668 sklepih.

    Na Fursu so se danes odzvali s podatkom, da so od 8. januarja izdali 1.674 sklepov o izvršbi dolžnikom, ki so v zadnjih dveh letih imeli vsaj tri neplačane obveznosti iz naslova prekrškovnih terjatev. Iz tega naslova so izterjali 126.260 evrov. »Z izvršbo bomo nadaljevali tudi v prihodnje.«

    Glede izpostavljenosti Romov so zapisali, da so sklepe izdali dolžnikom iz celotne Slovenije, pred tem so dolžniki prejeli tudi opomin. »Sklepe o izvršbi prejmeta dolžnik in banka, kjer ima dolžnik odprt plačilni račun. V sklepu o izvršbi je dolžnik poučen, da bodo rubljena tudi sredstva iz naslova denarne socialne pomoči. Na sklep se dolžnik lahko pritoži. Pri tem na Finančni upravi ne vodimo informacije o tem, koliko teh dolžnikov je prejemnikov denarnih sredstev iz naslova denarne socialne pomoči oziroma ali so jim bila zarubljena ta sredstva ter kateri je krajevno pristojen center za socialno delo.«

    Iz priloženih Fursovih številk izhaja, da so največ sklepov o izvržbi izdali dolžnikom na območju Novega mesta: 245 dolžnikom oziroma 23,16 odstotkov vseh. Sledita Ljubljana z 227 oziroma 21,46 odstotka in Maribor s 131 oziroma 12,38 odstotki.

    Najmanj dolžnikov je na območju Dravograda in Velenja. V prvem 11 oziroma 1,04 odstotka, v drugem pa 18 oziroma 1,7 odstotka.

    Presojanje Centrov za socialno delo bi lahko imelo vpliv le na bodoča izplačila

    Kot dodajajo, določeni večkratni kršitelji v prej veljavni ureditvi glob niso poravnali, saj niso imeli drugih dohodkov kot le socialne prejemke, s čimer izrečene globe niso vplivale na njihovo bodoče ravnanje, znesek neporavnanih obveznosti pa se je povečeval. Finančna uprava je tako z novo določbo prejela nalogo, ki jo je v sodelovanju z izvajalci plačilnega prometa začela izvajati od 8. januarja 2026 dalje.

    Poudarjajo še, da bi lahko presojanje Centrov za socialno delo, ali je potrebno izplačilo socialne pomoči delno ali v celoti v naravi, imelo lahko morebiten vpliv le na bodoča izplačila denarnih socialnih prejemkov ter s tem na rubež denarnih sredstev.

    »Vpliv na že izdane sklepe, izdane v januarju, bi tako bil mogoč le, če bi Centri za socialno delo o institutu izplačevanja v naravi odločali pred izvršitvijo sklepa, ta možnost je namreč obstajala tudi pred sprejetjem Šutarjevega zakona,« so zapisali.

    Mesec predlagal sestanek s centri za socialno delo in Fursom

    »Da, te izvršbe so posledica Šutarjevega zakona, ki določa, da se tistim prejemnikom socialnih pomoči, ki ne plačujejo glob, lahko socialne pomoči rubijo,« je danes dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

    Po njegovih podatkih centri za socialno delo, sploh novomeški, pravijo, da niso bili obveščeni. »Mi smo stopili v stik z njimi, stopili smo v stik tudi s Fursom, preverjamo pa zdaj predvsem, kako bomo v prihodnje poskrbeli za boljše obveščanje in pa tudi v tistih vidikih, kjer je lahko družina, ki se ji rubi, močno socialno ogrožena – kako lahko poskrbimo za manj socialno ogrožajoč ukrep,« je dejal minister. Danes so glede tega predlagali sestanek skupaj s Fursom in centri za socialno delo, da se poskušajo pogovoriti, je še dodal minister. STA

