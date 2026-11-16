Furs odkril napako v dohodninskih odločbah za 195 zavezancev

Finančna uprava bo letos izdala blizu 15 tisoč dohodninskih odločb, od tega jih bo okoli polovica šla na pot te dni. Nekatere tudi k naslovnikom, ki čakajo na odločbo po popravljanju podatka o vzdrževanih članih. Finančna uprava (Furs) mora informativni izračun dohodnine odpremiti najpozneje do 31. maja. Zavezanec, ki ga do 15. junija ne prejme, lahko na svojem pristojnem finančnem uradu preveri, ali mu je bil izdan. To lahko stori tudi po spletu, z vnosom svoje davčne številke v polje »Išči« na prvi strani eDavkov. Če mu je bil izdan, lahko brezplačno kopijo pridobi na pristojnem finančnem uradu (tudi v eDavkih, če ima dostop). Če ni bil, mora do 31. julija sam vložiti napoved za odmero dohodnine. Tistim, ki so se zoper informativni izračun pritožili, finančna uprava do 31. oktobra izda ...