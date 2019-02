Tik-tak-tik-tak, jutri odpelje zadnji vlak

Ljubljana – Zavezanci imajo le še danes in jutri čas, da izpolnijo vlogo za uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov.Na Finančni upravi RS (Furs) pravijo, da so, ker ima ta teden kulturni pridih, malce pesniško razpoloženi in zato tokrat zavezance v verzih opozarjajo na to, da se 5. februarja izteče rok za oddajo vloge za upoštevanje vzdrževanih družinskih članov pri izračunu dohodnine.​Hkrati so priložnost izkoristili še za to, da so spomnili na aplikacijo eDavki, s katero bodo ljudje »čas in živce prihranili«, ter jih spodbudili, naj prek nje »v minutki vlogo oddajte in se drugim aktivnostim predajte«.Tistim, ki bodo vlogo oddali prek sistema eDavki, obljubljajo vračilo dohodnine 13 dni prej, kot bi jo sicer dobili, in sodelovanje v nagradni igri za električni skiro, električno kolo in 25.000 evrov.​Zavezanci, ki uveljavljajo vzdrževane družinske člane, praviloma prejmejo odločbe v drugi tranši, z datumom odpreme 31. maja in vračilom v drugi polovici julija.​Na spletni strani Fursa pa je zaslediti še zanimiv podatek, da se je število oddanih obrazcev za vzdrževane družinske člane v zadnjih letih precej povečalo – z 19.504 v letu 2016 na 22.022 v letu 2017. V letu 2018 pa je obrazec oddalo že kar 40.196 zavezancev. Porast v dveh letih je tako kar 206 odstotkov.