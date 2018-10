Furs poostreno nad oddajanje nepremičnin turistom na črno

V prvih šestih mesecih so inšpektorji opravili že več kot 450 nadzorov, od katerih so sicer nekateri so še v teku. FOTO: Yuya Shino/Reuters

Po uvedbi nadzorov, torej v obdobju od začetka februarja do konca aprila, je dejavnost registriralo še dodatnih 973 zavezancev, so danes povedali na Fursu. FOTO: Jože Suhadolnik

Čeprav je Finančna uprava RS (Furs) pred koncem lanskega leta vnaprej napovedala poostren nadzor pri vseh , ki oddajajo nepremičnine v turistični najem, še prej pa jim dala možnost samoprijave, je kršiteljev očitno še veliko. Do konca avgusta je iz naslova ugotovljenih kršitev pri sobodajalcih izrekla za skupaj 237.000 evrov glob.Finančna uprava je poziv k prijavi dohodkov od oddajanja nepremičnin v turistični najem objavila v začetku lanskega decembra. Pridobila je namreč podatke o teh dohodkih, a je zavezancem dala do konca letošnjega januarja možnost, da se s samoprijavo izognejo plačilu globe. Ta lahko znaša od 400 do 30.000 evrov.Ob tem so na Fursu zatrdili, da so pridobili podatke tako o fizičnih osebah kot tudi o fizičnih osebah z dejavnostjo in pravnih osebah, ki so dohodke z oddajanjem nepremičnin v turistični najem dosegale v Sloveniji in tudi v tujini. Imeli naj bi torej tudi podatke o oddajanju nepremičnin preko spletnih portalov, kot sta denimo Airbnb in Booking . Kako so do njih prišli, niso razkrili.Rok za samoprijavo se je iztekel konec januarja, do takrat pa inšpektorji niso izrekali glob, pač pa so sobodajalcem pomagali urejati stanje. Odziv je bil sprva bolj slab, dejavnost sobodajalcev je namreč do izteka roka v javnem pozivu prijavilo 374 zavezancev, a je številka začela rasti, ko je Furs začel z vnaprej napovedanimi poostrenimi nadzori.V skladu z napovedmi je finančna uprava z aktivnostmi poostrenega nadzora pri sobodajalcih oz. zavezancih, ki oddajajo nepremičnine v turistični najem, nadaljevala februarja. V prvih šestih mesecih so inšpektorji opravili že več kot 450 nadzorov, od katerih so sicer nekateri so še v teku.Postopek o prekršku so v tem času uvedli zoper 227 storilcev zaradi skupno 427 prekrškov. Največji delež kršitev se je nanašal na kršitve dela na črno in nedovoljenega oglaševanja. Do konca avgusta so inšpektorji izrekli za skupaj 237.000 evrov glob in 56 opominov.Dodatnih 230.000 evrov davka so obračunali tudi tistim, ki so v času od objave javnega poziva dodatno napovedali do takrat še neprijavljenih prihodkov iz dejavnosti oddajanja v turistični najem.Po uvedbi nadzorov, torej v obdobju od začetka februarja do konca aprila, je dejavnost registriralo še dodatnih 973 zavezancev, so danes povedali na Fursu. Ob tem dodajajo, da je dejavnost oddajanja nepremičnin v turistični najem sezonska dejavnost. V prvih osmih mesecih letos se je na novo registriralo skupno 2154 zavezancev za eno izmed dejavnosti sobodajalcev, je pa ta številka za 30 odstotkov višja kot v enakem obdobju lani in celo za 53 odstotkov višja kot leta 2016.Fizične osebe lahko to dejavnost v Sloveniji opravljajo kot registrirani sobodajalci, če opravljajo dejavnost le občasno, ali pa kot samostojni podjetniki. Registracijo uredijo pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), ki je konec lanskega leta vzpostavila register nastanitvenih obratov ter uvedla elektronski sistem poročanja podatkov o gostih in prenočitvah. Pridobiti je treba tudi digitalno potrdilo in se registrirati v Fursov sistem eDavki.Po podatkih Fursa je trenutno v davčnem registru evidentiranih 6949 zavezancev, ki opravljajo dejavnost sobodajalcev, od tega 4145 fizičnih oseb ter 2804 pravnih oseb.