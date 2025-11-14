  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Furs lani zarubil 5323 premičnin: od spodnjega perila do steklenic alkohola

    Internet je dal nov zalet dražbam zarubljenih predmetov. Finančna uprava Republike Slovenije jih je lani pripravila 286, raste tudi izkupiček.
    Nekaj premičnin, ki so se v zadjem času znašle na Fursovem portalu furs.edrazbe.si. FOTO: zajem zaslona/Finančna uprava Republike Slovenije
    Galerija
    Nekaj premičnin, ki so se v zadjem času znašle na Fursovem portalu furs.edrazbe.si. FOTO: zajem zaslona/Finančna uprava Republike Slovenije
    Vojko Urbančič
    14. 11. 2025 | 08:00
    10:23
    A+A-

    »Dober pastir ovco striže, ne odira!« so besede starorimskega cesarja Tiberija. Nanašajo se na to, da morajo biti davki zmerni, ne pogubni. Včasih za koga so. Neporavnanemu davčnemu dolgu sledi davčna izvršba, del te je lahko rubež stvari, ki jih zatem prodaja Finančna uprava Republike Slovenije. Prosili smo jo za številke. Kako uspešna je na dražbah in z drugimi oblikami prodaje zarubljenih stvari?

    image_alt
    Dražba zarubljenih avtomobilov in koles se seli na splet

    Pri dražbah dragocenih predmetov – umetnin, nakita, avtomobilov idr. – ali nepremičnin je ozadje velikokrat odločilno pri oblikovanju cene. Ponujenemu jo dvigne. Če je bil nek predmet del življenja znamenite osebnosti ali preživel burne izseke zgodovine, lahko njegova vrednost daleč preseže materialno.

    Obstaja tudi diametralno nasproten pol poslov z dražbami, na katerem zgodbe posameznih predmetov povsem izostanejo. So anonimne, sklepaš, da ne najlepše, izza njih so davčni dolgovi in policijske zgodbe. Na teh dražbah ponujajo ogromno predmetov, od spodnjega perila do velike količine suhih tobačnih listov, avtomobile z vdrtinami in praskami ali brez njih ali 423 ortopedskih vzglavnikov. Tudi ustekleničeno belo, sladko, peneče vino in istrski refošk, prav tako v steklenicah, ob tem še navadne steklenice uniona in mnogo drugega, saj pijače prodajajo v kompletu. Tudi sok.

    To so v zadnjem času dražbe Finančne uprave Republike Slovenije, ob predmetih na njih, objavljenih na spletu, je navedeno: Premičnina v registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

    Število zarubljenih premičnin po vrstah zarubljenih predmetov v letu 2024. FOTO: Furs
    Število zarubljenih premičnin po vrstah zarubljenih predmetov v letu 2024. FOTO: Furs
    Furs smo prosili za statistiko tovrstnih prodaj. So uspešne? Kot navajajo, je bilo v letu 2024 v postopkih davčne izvršbe zarubljenih kar 5323 premičnin, ocenjenih na 18,2 milijona evrov.

    Največ je bilo rubežev trgovskega blaga, in sicer 1657 (31,1 odstotka) ter motornih vozil, katerih je bilo zarubljeno 1553 (29,2 odstotka). Rubežev osnovnih sredstev je bilo 1224 (23 odstotkov). Gotovina je bila zarubljena v 851 (16 odstotkov) primerih. 31 (0,6 odstotka) je bilo rubežev drugih premičnin ter 7 (0,1 odstotka) rubežev vrednostnih papirjev.

    V izogib prisilne prodaje njihovih zarubljenih premičnin je veliko dolžnikov prostovoljno poravnalo svoj dolg, vrednost tistih, premičnin, ki so bile v letu 2024 predmet prodaje – na javnih dražbah, z zbiranjem ponudb in s sklenitvijo neposrednih pogodb ter na način, da je bilo dolžnikom dano pooblastilo, da zarubljene premičnine prodajo sami –, pa so ocenili na 3,1 milijon evrov. Skupni izkupiček vseh izvedenih prodaj zarubljenih premičnin je znašal 904.082 evrov. Okoli 28,7 odstotka ocenjenega.

    Furs je leta 2024 izvedel 286 javnih dražb premičnin, 284 spletnih in le dve klasični. Izklicna cena vsega na njih je bila 1.255.228 evrov, izkupiček pa 362.752.

    image_alt
    Prek spletnih sodnih dražb letos prodali 385 nepremičnin

    Internet pospešil dražbe

    Dražbe Fursa so se od leta 2022 dalje v veliki večini preselile na spletni portal furs.edrazbe.si, kar je zvišalo tako njihovo število kot finančni izplen. Pred tem, od leta 2020 do 2022, so se na izkupičku klasičnih dražb močno poznali tudi covidni ukrepi.

    Internetne dražbe omogočajo več prednosti, med ključnimi sta anonimnost in širša dostopnost. »Spletni portal zagotavlja sodobnejši način izvajanja prodaj, omogoča večjo dostopnost in sodelovanje na javni dražbi širšemu krogu potencialnih kupcev iz območja celotne države in tujine. Hkrati pa se na ta način zmanjšuje možnost medsebojnega dogovarjanja potencialnih kupcev, ki sodelujejo na ’klasični’ javni dražbi, ter posledično povečuje učinkovitost prodaj Finančne uprave,« so zapisali na Fursu.

    Fizične dražbe so sedaj resnična redkost. Za prodajo zarubljenega premoženja je bilo lani izvedenih 286 javnih dražb, od tega je bilo kar 284 dražb spletnih, le dve sta bili klasični. Preko portala furs.edrazbe.si so na spletnih javnih dražbah prodajali premičnine, katerih izklicna cena je znašala 1.255.228 evrov, zapišejo. Uspešnih je bilo 92 dražb, izkupiček pa je znašal 362.752 evrov. Na obeh klasičnih dražbah so prodajali premičnine, katerih izklicna cena je znašala 11.815 evrov, obe sta bili neuspešno zaključeni.

    Število Fursovih dražb iz leta v leto narašča:

    leta 2020: 64,

    leta 2021: 52,

    leta 2022: 87,

    leta 2023: 207,

    leta 2024: 286

    Še nekaj Fursovih številk, veljavnih za lansko leto, a se lahko nanašajo tudi na postopke, ki so stekli že pred tem. V izogib prisilne prodaje njihovih zarubljenih premičnin je 11.564 dolžnikov prostovoljno poravnalo svoj dolg v visokem znesku 24,2 milijonov evrov; v takšnih primerih ne pride do prodaje, ampak Furs zarubljene premičnine vrne dolžniku.

    image_alt
    Sodišče seli dražbe nepremičnin iz dvoran na splet

    Ostale oblike prodaje predmetov

    Ob Fursovih dražbah je bilo največ, 223, prodaj zarubljenih premičnin, ki so jih po pooblastilu prodajali dolžniki sami. Glede izkupička je bila ta oblika prodaje lani najuspešnejša. To premoženje je bilo ocenjeno na 1.666.859 evrov. V 100 primerih je bila prodaja uspešna, dosežena kupnina pa je znašala 416.177 evrov. 

    Zarubljene premičnine se lahko prodajo tudi z neposredno pogodbo. Sklenitev takšne pogodbe je dovoljena v primerih prodaje živali, hitro pokvarljivega blaga, premičnin, katerih hramba je povezana z velikimi stroški, ter premičnin, za katere ni večjega povpraševanja. V letu 2024 je bilo sklenjenih 48 neposrednih pogodb, s katerimi so se prodajale premičnine, ocenjene na 88.581 evrov. Izkupiček navedenih prodaj je znašal 86.767 evrov.

    Prodaj z zbiranjem ponudb pa je bilo 18. Na ta način so s prodajo zarubljenih predmetov, ocenjenih na 124.392 evrov, poplačali za 38.386 evrov dolga.

    Kaj če prodaja ni uspešna? Fursove dražbe potekajo na način, da prvi, če je neuspešna, sledi druga z znižano izklicno ceno, če tudi ta ne da rezultata, tretja s še nižjo. Če predmet na koncu dražb ali katerekoli izmed drugih oblik prodaje ni prodan, ga vrnejo dolžniku (če gre za predmete, zasežene, denimo, pri tihotapljenju, seveda ne). Če se dolžnik ne oglasi ponj, gre v uničenje. 

    Izkupiček prodaje zarubljenih predmetov po letih:

    leta 2020: ocenjeni na 3.738.546 evrov, izkupiček 503.118 evrov

    leta 2021: ocenjeni na 2.195.761 evrov, izkupiček 365.928 evrov

    leta 2022: ocenjeni na 3.324.007 evrov, izkupiček 509.639 evrov

    leta 2023: ocenjeni na 3.168.639 evrov, izkupićek 877.851 evrov

    leta 2024: ocenjeni na 3.146.875 evrov, izkupiček 904.082 evrov

    Prodaja nepremičnin v rokah sodišč

    Izvršbo in prodajo nepremičnega premoženja na predlog Fursa izvede sodišče, po določilih zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Na Fursu pojasnjujejo, da preko Državnega odvetništva RS, ki jih zastopa v sodnih postopkih, dosledno predlagajo sodiščem zavarovanje davčnih terjatev z vknjižbo zastavne pravice ter izvršbo na dolžnikove nepremičnine. Ti postopki so sicer v pristojnosti sodišč. Pogoj za začetek izvršbe na nepremičnine ali poslovne deleže nastopi, ko izterjava dolga po upravni poti ni več mogoča.

    Zavarovanje dolga z zastavno pravico na nepremičninah so lani predlagali kar v 1579 zadevah, in sicer za dolg v znesku 27 milijonov evrov. V 295 primerih je bil podan predlog za izvršbo na dolžnikovo nepremično premoženje, za dolg v znesku 12,8 milijona evrov. S prodajo nepremičnin v okviru postopka sodne izvršbe je bilo poplačanega za 2,8 milijona evrov dolga. Ob koncu leta 2024 je bil v izvršbi pri sodiščih terjan dolg v višini 34,7 milijona evrov.

