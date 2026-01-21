  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Šutarjev zakon: Furs začel z zasegi socialne pomoči

    Zakonodaja je udarila najranljivejše, menijo v Amnesty International. Predsednik Sveta romske skupnosti Jožef Horvat Muc svari pred »socialno bombo«.
    Na Finančni upravi RS (Furs) so za STA povedali, da so v zadnjih dneh na podlagi zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (t. i. Šutarjev zakon) izdali 1275 sklepov o izvršbi dolžnikom, ki so v zadnjih dveh letih imeli vsaj tri neplačane obveznosti iz naslova prekrškovnih terjatev. Pri tem je izvršba dopustna tudi na denarno socialno pomoč. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Na Finančni upravi RS (Furs) so za STA povedali, da so v zadnjih dneh na podlagi zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (t. i. Šutarjev zakon) izdali 1275 sklepov o izvršbi dolžnikom, ki so v zadnjih dveh letih imeli vsaj tri neplačane obveznosti iz naslova prekrškovnih terjatev. Pri tem je izvršba dopustna tudi na denarno socialno pomoč. FOTO: Leon Vidic/Delo
    STA, R. I.
    21. 1. 2026 | 19:09
    21. 1. 2026 | 19:36
    A+A-

    Nekateri dolžniki na banki danes niso mogli dvigniti dela ali celotne denarne socialne pomoči, saj jim jo je zasegel Furs. Ta je namreč izdal odločbe o izvršbi na podlagi novega Šutarjevega zakona, ki omogoča tudi izvršbe na socialno pomoč. Na centru za socialno delo opozarjajo, da bi moral Furs pred takšno izvršbo pridobiti njihovo mnenje.

    image_alt
    Šutarjev zakon se izvaja, a je povzročil številne težave

    Na izvršbe na denarno socialno pomoč so danes opozorili predstavniki Romov. Kot je za STA povedal predsednik Sveta romske skupnosti RS Jožef Horvat Muc, nekaj deset Romov na banki ni moglo dvigniti dela ali celotne denarne pomoči, ker jim jo je zasegel Furs. Slednje je za STA potrdil tudi nekdanji novomeški romski svetnik Zoran Grm, ki mu je Furs kot dolžniku zasegel celotno denarno socialno pomoč, prav tako njegovi partnerki. Ob tem Horvat Muc opozarja, da slednje za romsko skupnost pomeni socialno bombo.

    Furs izdal 1275 sklepov o izvršbi dolžnikom

    Na Finančni upravi RS (Furs) so za STA povedali, da so v zadnjih dneh na podlagi zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (t. i. Šutarjev zakon) izdali 1275 sklepov o izvršbi dolžnikom, ki so v zadnjih dveh letih imeli vsaj tri neplačane obveznosti iz naslova prekrškovnih terjatev. Pri tem je izvršba dopustna tudi na denarno socialno pomoč.

    Sklepi so bili izdani dolžnikom iz celotne Slovenije in ne zgolj Romom, pravijo. Sklep o izvršbi sta prejela dolžnik in banka, kjer ima dolžnik odprt račun, banka pa je nato na tej podlagi odtegnila sredstva, ki jih ima dolžnik na računu. Pri tem informacij o tem, koliko dolžnikom so bila odtegnjena oz. zarubljena sredstva iz naslova denarne socialne pomoči, nimajo.

    Šutarjev zakon sicer določa tudi, da mora Furs o izdaji takšnega sklepa obvestiti krajevno pristojen center za socialno delo, kar je za STA potrdil tudi vodja Centra za socialno delo Novo mesto Alen Pust. Kot je povedal, iz zakona izhaja, da mora Furs v tem primeru s sklepom o izvršbi obvestiti center za socialno delo, ki nato iz socialnega položaja dolžnika presodi, ali se lahko izvede izvršba oz. ali bi bilo namesto izvršbe bolj smiselno, da se dolžniku denarna socialna pomoč izplačuje v naravi. V tem primeru izvršba ne bi bila mogoča, bi pa lahko upravičenec denar prejemal zgolj v naravi in ne v denarju, kar pomeni, da bi se mu izplačeval v obliki konkretnih dobrin – na podlagi naročilnice za konkretno blago, plačila posameznih računov in podobno.

    image_alt
    Novomeški policisti so v praksi že uporabili Šutarjev zakon

    O izvršbah seznanjeni zgolj s strani nekaterih uporabnikov

    Na novomeškem centru so bili sicer po besedah Pusta z informacijo o Fursovih izvršbah na denarno socialno pomoč seznanjeni zgolj s strani nekaterih uporabnikov, medtem ko s strani Fursa niso prejeli nobenih dodatnih obvestil, pojasnil ali podatkov, ki bi se nanašali na izvajanje Šutarjevega zakona.

    V službi za odnose z javnostjo na Fursu glede tega, da bi moral Furs o sklepih o izvršbi pri dolžnikih, ki so v zadnjih dveh letih imeli vsaj tri neplačane obveznosti iz naslova prekrškovnih terjatev, obveščati center za socialno delo oz. pridobiti njegovo mnenje, za STA danes niso znali podati odgovora in so ga obljubili za četrtek.

    Takšno ravnanje med prizadetimi krepi občutek, da oblasti delujejo samovoljno in namerno kaznujejo celotne skupnosti zaradi dejanj posameznikov, so v sporočilu za javnost zapisali pri Amnesty International Slovenije. Po njihovih besedah od začetka opozarjajo, da to ne bo okrepilo varnosti nikogar, ampak so s tem ranljive skupine še bolj potisnjene na družbeni rob in v obup.

    »Oblastno poseganje v človekove pravice, ne da bi bili ljudje obveščeni o tem in o možnosti, da se pritožijo, predstavlja eno najbolj temeljnih in resnih kršitev človekovih pravic, ki žal Sloveniji ni tuja,« so v sporočilu za javnost povzeli besede direktorice Amnesty International Slovenije Nataše Posel, ki je ob tem izrazila ogorčenje.

    »V Amnesty International Slovenije smo danes govorili s starši z mladimi otroki, z družinami in s starejšimi pari, ki so na bančnem okencu izvedeli, da jim je bila denarna socialna pomoč zarubljena. Nekateri so prejeli zgolj 5 evrov, ki jih je banka zadržala za vodenje računa. In mnoge že sedaj skrbi, kako bodo plačali položnice za elektriko in vodo, ki jih bodo prejeli, ter da jim bodo v naslednjem mesecu odklopili tudi te,« so zapisali.

    »Slovenska ustava izrecno določa pravico do socialne varnosti in prepoved diskriminacije; Slovenija pa je tudi podpisnica Evropske konvencije o človekovih pravicah, Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah ter Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije,« še poudarjajo.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

         V živo: Zdaj je tudi uradno: Dogovor EU-ZDA je do nadaljnjega zamrznjen

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Fursizvršbecentri za socialno delodolgovi

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Zajc: Kar se mi je zgodilo, ni bilo lahko preboleti. To je pustilo posledice

    Timi Zajc ima na letalnico v Oberstdorfu in svetovna prvenstva v smučarskih poletih čudovite spomine. Za glavnega favorita na SP je izpostavil Domna Prevca.
    Miha Šimnovec 21. 1. 2026 | 19:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pred kriznim vrhom

    Evropsko pazljivo kazanje zob Washingtonu

    EU še razmišlja, ali bi šla nad ZDA z instrumentom proti gospodarski prisili.
    Peter Žerjavič 21. 1. 2026 | 19:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nova zakonodaja

    Šutarjev zakon: Furs začel z zasegi socialne pomoči

    Zakonodaja je udarila najranljivejše, menijo v Amnesty International. Predsednik Sveta romske skupnosti Jožef Horvat Muc svari pred »socialno bombo«.
    21. 1. 2026 | 19:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javni razpis

    Demenca, eden največjih izzivov družbe: milijoni evrov za znanje in inovacije

    Za krepitev kompetenc za obvladovanje demence bo namenjenih 2,7 milijona evrov, od tega 1,7 milijona evropskih sredstev.
    Andreja Žibret 21. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Domžalski potop

    Krivec znan, stečaj realnost, regularnost tekmovanja pa k sreči ni ogrožena

    NK Domžale so odigrale vseh 18 tekem v prvem delu sezone, zaradi česar vodstvo tekmovanja prve slovenske nogometne lige ni imelo večjih administrativnih težav.
    Gorazd Nejedly 21. 1. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nova zakonodaja

    Šutarjev zakon: Furs začel z zasegi socialne pomoči

    Zakonodaja je udarila najranljivejše, menijo v Amnesty International. Predsednik Sveta romske skupnosti Jožef Horvat Muc svari pred »socialno bombo«.
    21. 1. 2026 | 19:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javni razpis

    Demenca, eden največjih izzivov družbe: milijoni evrov za znanje in inovacije

    Za krepitev kompetenc za obvladovanje demence bo namenjenih 2,7 milijona evrov, od tega 1,7 milijona evropskih sredstev.
    Andreja Žibret 21. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Domžalski potop

    Krivec znan, stečaj realnost, regularnost tekmovanja pa k sreči ni ogrožena

    NK Domžale so odigrale vseh 18 tekem v prvem delu sezone, zaradi česar vodstvo tekmovanja prve slovenske nogometne lige ni imelo večjih administrativnih težav.
    Gorazd Nejedly 21. 1. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo