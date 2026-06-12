Furs zamudil s tožbo, zato ne bo dobil pol milijona evrov

Na okrožnem sodišču v Novi Gorici so presodili v gospodarski pravdi Finančne uprave (Furs) zoper nekdanjo stečajno upraviteljico Marijo Magdaleno Šantl. Slednja leta 2010 ni nakazala pol milijona evrov prednostnih terjatev Fursu.

Finančna uprava je Marijo Magdaleno Šantl ovadila zaradi njenih službenih dejanj v stečaju podjetja Pejo Šampionka, ki se je začel leta 2009 in še vedno traja. Takratna davčna uprava je v stečaju prijavila dobrih 748 tisoč evrov dolga, Šantl ji je med prednostnimi terjatvami priznala 524.130 evrov terjatev.

V naslednjem rednem poročilu stečajne upraviteljice leta 2011 je Šantl navedla, da je bilo poplačilo prednostnih terjatev opravljeno decembra 2010. A Furs denarja nikoli ni prejel...