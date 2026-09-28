Fursov seznam: delijo se milijoni evrov, Janševa SDS pometla s konkurenco

Država bo 30. septembra izplačala za več kot 18 milijonov evrov donacij. Gre za en odstotek odmerjene dohodnine, ki ga davčni zavezanec lahko nameni za financiranje nevladnih organizacij, političnih strank, reprezentativnih sindikatov, registrirane cerkve in drugih verskih skupnosti ter šolskih skladov ali skladov vrtcev. Iz tega naslova je bilo letos za odmerno leto 2025 namenjenih 740.261 donacij, sedem odstotkov več kot leto prej, namenjene pa so bile 7435 različnim upravičencem, kar predstavlja skoraj triodstotno rast glede na leto prej. Več kot bo prejelo 12 prejemnikov, daleč največ, 3,24 milijona evrov, Društvo za srčno-žilne bolezni AED (prvi zasledovalec jih bo manj kot milijon). Več kot 200.000 evrov bodo prejeli Društvo rdeči noski, Društvo Viljem Julijan, Zveza Anite Ogulin in ...