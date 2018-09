G+ vprašanje: Kaj je treba vedeti o varni in učinkoviti uporabi zdravil?

Nina Pisk, mag. farm., vodja farmakoinformativne službe Gorenjske lekarne Foto Osebni arhiv

V lekarni vse večji poudarek dajemoin drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja. Posvetovanje s farmacevtom je še bolj pomembno, če gre za kroničnega bolnika ali nekoga, ki že uporablja zdravila. Prav tako priporočamo uporabo seznama zdravil –s podatki o predpisanem odmerjanju in načinu jemanja posameznih zdravil, namenu uporabe ter dodatnimi opozorili, na kaj mora biti bolnik pozoren. Ta seznam lahko pripravimo tudi v lekarni.? Vedeti moramo, da je včasih sočasno zdravljenje z več zdravili potrebno, za posameznega bolnika pa se poskuša najti najbolj optimalna terapija. Pri tem zdravniki in farmacevti vse bolj sodelujemo. Tako se poveča varnost bolnikov s pravilno predpisano terapijo, zmanjšajo se neželeni učinki in tudi poraba zdravil. Če je tveganje za pojav težav večje obl, se temu poskušamo izogniti oziroma je treba zdravstveno stanje pogosteje spremljati, bolnik pa dobi tudi nasvet, v katerih primerih naj se o nadaljevanju zdravljenja dogovori z zdravnikom. Enaka previdnost velja pri sočasni uporabi zdravil in izdelkov rastlinskega izvora.torej starejših odraslih, še pogosteje kot sicer? Pri starejših se večkrat zgodi, da zaradi več hkratnih obolenj obiskujejo več zdravnikov specialistov ter jemljejo več zdravil hkrati in pogosto tudi drugih izdelkov., marsikdaj to sodelovanje na podlagi pogovora z bolnikom predlagamo sami.Svetujemo, naj se bolnik ali njegovi svojci v lekarni dogovorijo za. Storitev imenujemoin poteka v ločenem svetovalnem delu lekarne. Ta pogovor je še posebno priporočljiv za tiste, ki uporabljajo več zdravil, imajo na novo uvedeno zdravilo, namenjeno zdravljenju na novo odkrite bolezni ali spremenjenemu načinu zdravljenja že znane kronične bolezni, ali opažajo težave, ki jih pripisujejo uporabi zdravil ali drugih izdelkov.Zaradi uvedbe doplačil za posamezna zdravila je pomembno preprečiti podvojevanje učinkovin. Zdravnik lahko pacienta napoti tudi na farmacevtsko obravnavo v ambulanti farmacevta svetovalca, ki so že organizirane v več zdravstvenih domovih po Sloveniji.