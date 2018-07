G+vprašnje: Kako do mednarodne zdravstvene kartice, kje velja?

Klemen Ganziti Foto Osebni arhiv

Če imate urejeno, ste v času začasnega bivanja v drugih državah upravičeni do nujnega oziroma potrebnega zdravljenja. Postopek uveljavljanja in obseg pravic do zdravstvenih storitev je odvisen od tega, v kateri državi uveljavljate zdravstvene storitve., in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.Zdravstvene storitve uveljavljate. V državah, s katerimi ima(Avstralija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Republika Makedonija, Republika Srbija) , imate med začasnim bivanjem pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči pri zdravnikih, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. Zdravstvene storitve v teh državah uveljavljate z evropsko kartico in pripadajočim spremnim dopisom, v Avstraliji je potrebno priložiti tudi potni list. V nekaterih državah se morate pred uveljavljanjem zdravstvenih storitev zglasiti pri uradu zdravstvene zavarovalnice v kraju začasnega bivanja.Nujne in potrebne zdravstvene storitve so storitve, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v teh državah., ki sprejme osebo na zdravljenje, pri čemer je ključnega pomena opredelitev pričakovane dolžine bivanja v tujini, saj je zavarovana oseba, ki dalj časa biva v drugi državi članici (npr. študentje na študiju v tujini, delavci na delu v tujini, iskalci zaposlitve) upravičena do večjega obsega pravic, kot oseba, ki biva v drugi državi članici krajši čas (npr. osebe na službenem ali zasebnem potovanj). To pomeni, da mora zdravnik na podlagi evropske kartice osebi nuditi zdravstvene storitve v takem obsegu, da se ji zgolj zaradi zdravljenja ni potrebno vrniti v domovino pred potekom nameravanega bivanja v drugi državi članici EU, EGP in Švici.Navedene storitve se uveljavljajo v skladu s predpisi države, v kateri zavarovana oseba poišče zdravniško pomoč.in jo je mogoče enostavno naročiti na spletni strani ZZZS ali z mobilnim telefonom. Upoštevati je potrebno tudi čas od naročila do prejema kartice, ki znaša najmanj 4 delovne dni. Če kartico že imate, preverite rok njene veljavnosti.