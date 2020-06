FOTO:Gantar moral zagovarjati tudi Krekov »slab dan«

Opozicija: »Bolj kot kadarkoli prej NIJZ na čelu potrebuje strokovno nesporno in pokončno osebo, ki v javnosti ne bo puščala dvomov.«

Odgovorov oziroma lastnih navodil inštituta ni poznal

Krek vztraja, očitke zavrača

Krek je za STA zavrnil očitke o rušenju ugleda institucije zaradi nastopa na ponedeljkovi novinarski konferenci. To je argumentiral s tem, da ni pooblaščen za interpretacije ukrepov ministrstva za notranje zadeve niti za sklepe vlade, kar so ga po njegovih besedah novinarji spraševali v ponedeljek.



»Lahko samo dajem pojasnila v okviru NIJZ, ne morem komunicirati nečesa, kar ni v mojem področju,« je povedal. To sicer ne more veljati za očitek, da je ljudi pozval, naj sledijo objavljenim priporočilom na spletni strani NIJZ, sam pa navodil inštituta ni poznal.



»Vsak med nami ima včasih slab dan,« je zdravstveni minister kratko odgovoril na vprašanje glede morebitne menjave direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje po njegovem spodletelem nastopu na ponedeljkovi vladni tiskovni konferenci. Na njej je neobičajno mencal okrog pravil NIJZ, ki bi jih seveda moral zelo dobro poznati.

Napaka se Gantarju pričakovano ni zdel argument, ki bi zahteval menjavo na čelu NIJZ. Prav to, namreč Krekov odstop ali menjavo, so zahtevali v opoziciji.

Člani parlamentarnega odbora za zdravstvo iz PS SAB, SD, Levica in LMŠ so na ministra za zdravje naslovili odprto pismo, v katerem ga pozivajo »k odločnemu ukrepanju zaradi neprimernega in nedopustnega ravnanja direktorja NIJZ dr. Milana Kreka na ponedeljkovi novinarski konferenci vlade. Izkazalo se je, da prvi mož vodilne institucije za varovanje javnega zdravja ne pozna lastnih navodil, smernice pa podaja nerazumno in konfuzno,« so zapisali. Po njihovi oceni s tem ruši ugled in spodkopava strokovnost inštituta.