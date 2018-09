Gantar se vrača z Mišičem in Fakinom

»Ostajam v stranki Desus, sem njen podpredsednik, toda na lokalnih volitvah bom nastopil kot neodvisni kandidat s podpisi volivcev«. Tomaž Gantar

Aktualni piranski župan Peter Bossman je že ob novoletnem nagovoru na Tartinijevemu trgu napovedal, da se na jesenskih volitvah ne namerava potegovati še za svoj tretji županski mandat.

Foto Boris Šuligoj

Portorož – Nekdanji župan in minister za zdravje Tomaž Gantar je včeraj tudi uradno napovedal, kar je bilo neuradno že dolgo v zraku: da bo znova kandidiral za župana v piranski občini. To je storil potem, ko je svoje možnosti preveril z anketo in sestavil ekipo. Na svojo stran je pritegnil dva druga potencialna kandidata za župana: Gašparja Gašparja Mišiča in Roberta Fakina. Mišič ne bo na listi, Fakin pa bi lahko bil ob Gantarjevi izvolitvi podžupan.»Ostajam v stranki Desus, sem njen podpredsednik, toda na lokalnih volitvah bom nastopil kot neodvisni kandidat s podpisi volivcev. Ustanovili smo društvo Naš kraj, ki bo postalo lista. Dva temeljna poudarka iz programa sta: zdrav, zadovoljen občan in da občina ostane še naprej prva v državi, ne nujno po številu prenočitev, ampak po kakovosti turističnih storitev,« je na predstavitvi včeraj povedal Tomaž Gantar »Potrebujemo župana, ki se ne bo učil županovanja, ampak se bo takoj lotil dela, določil razvojne prioritete, prevetril strokovni kader in pognal občinski razvoj,« je dejal gospodarstvenik Robert Fakin, ki je sedem let direktor Agrarije Koper. »Vsi trije smo potencialni kandidati za župana. S povezovanjem in pravšnjim sodelovanjem z državo bi v štirih letih lahko naredili bistveno več, kot se je v zadnjih več deset letih,« je dejal Gašpar Mišič.Gantar je povedal, da mu ankete kažejo dobre možnosti, a da se zaveda, da te ne povedo vsega, še posebej ne dva meseca pred volitvami, ko sploh še niso znani vsi kandidati. Kot je dejal, se je pogovarjal z vsemi pomembnejšimi predstavniki turizma v kraju (Save, LifeClassa, Term Čatež in z Miodragom Kostićem) in ugotovil, da med njimi ni velikih razhajanj.Zanikal je, da bi bil »Popovičev človek«: »V zadnjih letih sva imela s koprskim županom kar nekaj nesoglasij. Moj namen je, da se ta umirijo, ker bo tudi med občinami treba sodelovati. Zagotovo nisem njegov kandidat, kolikor vem, išče svojega. Ne vidim razloga, zakaj bi župan ene občine želel obvladovati sosednjo, saj ima v svoji dovolj dela. Pričakujem korektne odnose z njim.«Gantar je dejal, da bi rad najprej spoznal sodelavce v občinski upravi, preden bi se odločal o njihovih možnih zamenjavah. O funkciji poslanca je rekel, da ni bila nikoli po njegovi meri: »Ker je tam zelo veliko izgubljenega časa za zelo malo učinka, odgovornost pa je razmeroma majhna. V življenju večinoma opravljam odgovorne funkcije: zdravnik, direktor bolnišnice, župan, minister. Raje delam tam, kjer lahko kaj premaknem, kot da asistiram, pa tudi sedem let vožnje je utrudljivo. Glede urejanja prometa bomo zelo hitro sprejeli ključne odločitve. Konkurence na volitvah se ne bojimo. Za nobenega od nas ne bo katastrofa, če ne bomo izvoljeni. V življenju delamo veliko stvari. Če volivcev ne bomo prepričali, bomo živeli enako naprej,« je dejal Tomaž Gantar.