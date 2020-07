Gantar vztraja: Zaposleni se ni obnašal samozaščitno

Mariborski zdravstveni dom Adolfa Drolca je postal žarišče okužb , saj so ta teden tam odkrili sedem okuženih zdravnikov z novim koronavirusom. Eden od njih se je pred tem udeležil posveta v Črni gori, zato se je takoj začelo ugibati, ali je prav on tisti, ki bi lahko domov prinesel okužbo.»Tudi če je kolega po službeni dolžnosti bil v Črni gori, si težko prestavljam neprevidnost, da se po vrnitvi ni distanciral od svojih kolegov za predviden čas in da se je razširila okužba nanje in na bolnike,« je bil do tega kritičen zdravstveni ministerNa njegove besede se je Zdravniška zbornica odzvala z objavo besedila , v katerem je zapisala, da tovrstnih očitkov ne more sprejeti. Sodeč po trditvah zbornice se je zdravnik v Črni gori 18. in 19. junija udeležil mednarodnega strokovnega srečanja v času, ko je bila ta na seznamu zelenih, v celoti varnih držav, ob povratku v Slovenijo pa je pred vrnitvijo na delo opravil testiranje na covid-19 in test je bil negativen.»Iz vseh navedenih dejstev ne izhaja, da bi bila kakorkoli povečana možnost, da se je zdravnik okužil med službenim potovanjem, in ne med delom v Republiki Sloveniji, zaradi česar mu ni mogoče očitati neodgovornega ravnanja,« so prepričani v zbornici.Pričakovali so Gantarjevo opravičilo, a minister, kaže, vztraja pri svojem mnenju. Kot so pojasnili v kabinetu ministra, je informacijo o tem, da je bil zdravstveni delavec v Črni gori, prejel od poslovnega in strokovnega direktorja bolnišnice. Ob tem se zaposleni ni obnašal samozaščitno, so zapisali.