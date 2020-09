FOTO:Komunikacija na robu konflikta in spodobnosti

Dr. Igor Pribac, filozof in profesor Filozofske fakultete v Ljubljani. Foto: Jure Eržen/Delo

Brane Gruban, strokovnjak za komuniciranje Foto: Osebni Arhiv Bg



»Vselej začne Kacin«

»Do zdaj so bili Kacinovi napadi Gantarja Janševa podpora Pivčevi.«

Igor Pribac, filozof

Začelo se je junija s Kacinovo kritiko Gantarjevega nastopa na eni od televizij, končalo sredi septembra z grožnjo, da bo ukrepala vlada. Foto: Uroš Hočevar/Delo

Ljubljana – Govorec Janševe vlade Jelko Kacin in koalicijski minister za zdravje Tomaž Gantar si v javnosti izmenjujeta vse bolj žolčne besede. Kacinovi očitki so v teh dneh prerasli v resno grožnjo. Torej gre za več kot medsebojno antipatijo … Gre za vmešavanje v Desus? Je Kacinov žolč v resnici Janševa kritika Gantarja?Filozofpritrjuje: »Kacin je uradni glas vlade Janeza Janše in njegove zbadljivke so Janševe kritike Gantarja. Tako Janša pripravlja Gantarja za vlogo grešnega kozla, če bodo šle stvari slabo – v spopadu s covidom-19 ali v vladni koaliciji.«»Besedni dueli«, ki jih vselej začne Kacin, dodaja, »niso stvar napuha, ampak so profilirane kritike delovanja najbolj odgovornega ministra v spopadu s covidom-19«.Strokovnjak za komuniciranjeje še ostrejši. Verbalno obračunavanje Kacina z Gantarjem je po njegovem še ena v vrsti »nespodobnih, paglavskih in poniglavih komunikacij politikov in državnih uslužbencev v javnosti«. »Otročje, nezrelo, infantilno ... čeprav gre za resne in ne za humoristične vsebine!«Po Grubanu je iz njunega prepira mogoče sklepati tudi o »osebnih značilnostih in siceršnjem konfliktnem vedenju akterjev«, a hkrati dopušča, da sta morda podlegla pritiskom in stresu, ki pa jih morajo »ljudje na takem položaju znati bistveno bolj obvladati«.»Do zdaj so bili Kacinovi napadi Gantarja Janševa podpora Pivčevi. V novi konstelaciji, ko je Gantar labilni vodja koalicijske stranke, ki menda nima toliko moči, da bi poiskala zamenjavo za ministrico Pivčevo, in raje vse moči usmerja v kadrovanje primernega vodje demografskega sklada, se Janša vmešava v Desus. Tega ne bi mogel početi bolj nenevtralno. Ko bo zasedal upravni odbor Desusa, bo verjetno spet sklical nujno sejo vlade,« predvideva Pribac.Začelo se je junija s Kacinovo kritiko Gantarjevega nastopa na eni od televizij, v katerem je minister napovedal uvrstitev Hrvaške na rdeči seznam. Kacin je označil nastop za premalo domišljenega, od Gantarja pa je javnost prek twitterja izvedela, da se je Kacin očitno že »veliko naučil o zdravstvu«.Julija je Kacin odprl polemiko z Gantarjem zaradi premajhnega nadzora nad karantenskimi odločbami. Minister mu je očital površnost in nerazumevanje postopkov, čemur je sledil Kacinov prikriti poziv Gantarju k odstopu. Ta mu je odgovoril na twitterju z »modrostjo dneva«, po kateri se »ne prerekaj z bedakom, ker ljudje ne bodo videli razlike«.Ta ponedeljek je Kacin Gantarja, še preden se je v novi vlogi začasnega zastopnika Desusa prvič pojavil na kolegiju predsednika vlade, pozval, naj seznani javnost, kaj je njegovo ministrstvo delalo v zadnjih sto dneh. Njun besedni dvoboj je dosegel vrh predvčerajšnjim. Kacin je zagrozil, da bo, če Gantarjevo ministrstvo ljudem ne bo zagotovilo dostopnosti do zdravnikov, za to poskrbela vlada. Ker je tudi ministrstvo za zdravje del vlade, je Gantar govorčeve besede označil za »ne ravno smiselne«.Tomaž Gantar, meni Pribac, je po Mateju Toninu že drugi minister, deležen »demonstracije Janševe nadvlade«. Gruban je do Kacinove vloge v duelih z Gantarjem kritičen tudi z vidika piarovske stroke. »Odpira se vprašanje, kako kot vladni govorec razume svojo vlogo 'tiskovnega predstavnika', saj jo praviloma razširja v druge oblike in modele vladnega komuniciranja, za katere v vlogi govorca naj ne bi bil pristojen!« Ali ga zanese ego, ali ima svoje naloge in odgovornosti preveč ohlapno definirane, ali gre za kaj tretjega, se sprašuje Gruban. Od tod tudi njegova dilema, kako komentirati Kacina: osebno, kot govorca oziroma tiskovnega predstavnika ali kot komunikacijskega stratega vlade in ministrstev?