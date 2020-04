Garaža pod trgom bo uvod v mestno peš cono

Koper - Pod Muzejskim trgom, v središču spomeniško začitenega mestnega jedra, te dni hitro raste velika garažna hiša, ki bo konec leta spremenila podobo mestnega jedra in življenje v njem. To je največja in hkrati gradbeno ter organizacijsko zelo zahtevna občinska naložba v tem mandatu, saj bo občina za 468 parkrinih mest v njej namenila 6,6 milijona evrov.Že v začetku leta 2009 so Muzejski trg prekopali arheologi in našli veliko zanimivega iz koprske zgodovine. Med drugim so odkrili tudi 200 let staro, veliko, kamnito vodno cisterno, ki je napajala nekdanjo veliko koprsko utrdbo. Nekateri Koprčani in del stroke so ...