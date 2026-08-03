Gasijo nova podtalna žarišča, a požar je pod nadzorom

V četrtek je bila razglašena velika požarna ogroženost za vso državo ter zelo velika v nekaterih primorskih občinah. Navkljub strogemu režimu, ki velja glede požiganja in kurjenja, so imeli gasilci in piloti ogromno dela po vsej Sloveniji – še posebej na Bovškem.

Tam je zagorelo na strmem in nedostopnem terenu na planini Planja, kjer so se še včeraj - ko je potekal že četrti dan gašenja - pojavljala nova podtalna žarišča. A vendarle so z ministrstva za obrambo ter uprave za zaščito in reševanje (UZR) skupno sporočili, da je kopenska in zračna intervencija bila uspešna.