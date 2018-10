Gasilci imeli polne roke dela: močan veter podiral drevesa, meteorna voda zalivala objekte

Poplavljalo morje



Močno neurje na Gorenjskem



Veter se je znesel nad Koroško

Drevo se je podrlo na vozilo gasilcev



Katere ceste so zaprte?

Marsikdo to noč ni zatisnil očesa, saj nas je dosegla vremenska fronta, ki je prinesla močan veter in obilnejše padavine, zaradi katerih so narasli vodotoki. Zaradi podrtega drevja ali poplav so zaprte številne ceste.Do jutra je k sreči veter povsod oslabel, ni pa še ponehal. Čez dan bo še vetrovno, hitrost vetra pa predvidoma ne bo presegala v večjem obsegu presegala opozorilne vrednosti, navajajo na Agenciji za okolje (Arso). Še so možne krajevne nevihte z močnejšimi nalivi. V naslednjih urah bo v srednjem in spodnjem toku še nekoliko narasla in poplavljala reka Reka. Hitro in močno je narasla in poplavila tudi Tržiška Bistrica, razlivajo pa se tudi posamezne druge rek v porečju zgornje Save. Reke Sava bo ponoči narasla in se razlivala tudi v srednjem toku. Narašča tudi Drava. Po podatki Uprave za zaščito in reševanje je bilo to noč največ težav na območju Koroške, Gorenjske in Primorske. Gasilci so imeli polne roke z odstranjevanjem podrtih dreves in črpanjem meteornih voda. Na telefonski številki 112 so to noč sprejeli več kot 2500 klicev.Močnejše neurje je zvečer zajelo Ilirsko Bistrico in okoliške kraje. Gasilci in delavci cestnega in komunalnega podjetja so po podatkih uprave posredovali na več kot 30 lokacijah, saj je močan veter podrl več dreves in razkril številne strehe. Močan veter je težave povzročal tudi v Sežani, Vipavi, Ajdovščini in v Brdih.Zaradi varnosti so odgovorni zaprli cesto od Loga pod Mangartom do mejnega prehoda Predel, saj je na cesto zaradi močnega vetra padlo približno 30 dreves. Tamkajšnji gasilci so morali posredovati v osmih primerih zaradi odkritih streh, medtem ko je vas od 22. ure brez elektrike. Brez napajanja so tudi območja v Trenti.Z Obale so prav tako zvečer in ponoči poročali o vetrolomu, dodatne težave je povzročalo poplavljanje morja, ki je na Tartinijevem trgu v Piranu ogrožal tudi tamkajšnji hotel. Posredovali so gasilci PGD Piran, ki so na vhode namestili 15 protipoplavnih vreč in tako preprečili vdor vode ter večjo materialno škodo.​Veter je v Piranu, Kopru in Izoli podiral drevesa, drogove javne razsvetljave in elektrike. Sunek vetra, kot navaja poročilo Uprave za zaščito in reševanje, je podrl osebo na Pristaniški ulici v Kopru, ki so jo nato odpeljali v izolsko bolnišnico. V Šmarjah so se iskrili električni vodniki, zagorela je tudi veja, ki se je zapletla med vodnike.S poplavljanjem meteornih voda so se to noč ukvarjali na širšem območju Gorenjske. V Spodnjih Dupljah v občini Naklo je meteorna voda zalila prostore šole. O poplavah meteornih voda in podrtih drevesih so poročali z Bleda, Radovljice, kjer so določena naselja tudi ostala brez elektrike. Težave so zabeležili tudi v Tržiču, Kranju, Ratečah in Cerkljah na Gorenjskem.Gasilci so to noč odstranjevali številna podrta drevesa in pomagali pri zaščiti razkritih streh tudi na Koroškem in na Štajerskem. Uprava za zaščito in reševanje navaja, da so vetrolom zabeležili na Ravnah na Koroškem, v Vuzenici, na Muti, Prevaljah, Podvelki, v Selnici ob Dravi in Mariboru. Na območju občin Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, Črne na Koroškem in Ravne na Koroškem je več ljudi ostalo brez elektrike.Na cesti proti Duhu v občini Selnica ob Dravi so gasilci PGD Selnica ob Dravi s cestišča odstranili šest podrtih dreves. Pri vračanju z intervencije pa se je tudi na njihovo vozilo podrlo drevo, a k sreči ni bilo poškodovanih. Vozilo je nevozno in so ga čez noč pustili na kraju dogodka. Na pomoč so jim prišli gasilci PGD Slemen in PGD Ruše, ki so odstranili še deset podrtih dreves.Po podatkih prometno-informacijskega centra je zaradi podrtih dreves ali poplav zaprtih več cest. Neprevozen je prelaz Vršič, zaprta je cesta Bohinjska Bistrica - Jezero, pri Ribčevem Lazu. Zaradi poplavljene ceste je popolna zapora Krnica - Radovna - Mojstrana. Zaprta je cesta na Mangart zaradi skalnega podora.Popolne zapore je na avstrijski strani zaradi vetroloma in poplav zaprt prehod Vič, cesta Dravograd - Vič je prevozna le za lokalni promet; zaprt je tudi prehod Libeliče.Zaradi spolzkega vozišča je promet oviran na štajerski avtocesti med Lukovico in Žalcem proti Celju. Na odseku Blagovica - Vransko je hitrost vožnje omejena na 60 km na uro.