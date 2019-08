Gasilci se še borijo s požarom na Cerju

Delo FOTO: Alenka Ožbot Klančič/Primorske novice

FOTO: Stanko Močnik, Gz Cerkno

Za gasilci Poklicne gasilske enota Nova Gorica in njihovimi kolegi iz regionalnih gasilskih društev je dolga noč. Požar na območju Cerja na Krasu – na težko dostopni gozdni površini se je vnel včeraj okoli poldneva – še ni pogašen. Kot so nam povedali na Poklicni gasilski enoti Nova Gorica, je gašenje nekaj lažje, ker se je veter umiril.Včeraj se je zaradi močne burje hitro širil in zajel okoli 100 hektarjev gozdnih površin z borovci in listavci. Obseg je še težko oceniti.Tudi z Uprave za zaščito in reševanje so potrdili intervencijo preko cele noči. Gasilci so izvajali stražo na robu požarišča, na katerem pa še vedno ostaja več žarišč. Helikopterja Slovenske vojske sta ob 20.30 zaključila z aktivnostjo, a se bosta, če bo vodstvo gasilske intervencije ocenilo, da je to potrebno, vrnila.V gašenje se je že včeraj vključilo več kot 30 prostovoljnih gasilskih društev in gasilske zveze Nova Gorica - Šempeter, med drugim društva iz Vipave, Ajdovščine, Idrije in Cerknega, Kanal, Postojne, Tolmina, Kobarida in tudi iz Italije. Okrepitev 20 gasilskih vozil s 104 gasilci, ki bodo nudili pomoč pri gašenju, danes prihaja tudi iz Gorenjske.Požar odmeva tudi onkraj meje, o njem pišejo mediji onkraj meje. Civilna zaščita v Gorici navaja, da se je v gašenju 230 slovenskim gasilcem pridružilo tudi 17 njihovih.