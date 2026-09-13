Gasilci se še naprej borijo s požarom na Braču, naselje Milna rešili pred ognjem

Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še naprej borijo s požarom, ki je ponoči ogrožal naselje Milna in bližnje turistične objekte. Naselje so ubranili pred ognjem in evakuirali okrog 200 ljudi, dve osebi sta potrebovali zdravniško oskrbo. Situacija je bila ponoči na trenutke kritična, vendar so razmere danes boljše, so sporočili pristojni.

Hrvaški gasilci se še naprej borijo s požarom na Braču, ki je izbruhnil v četrtek zvečer, gašenje pa še vedno otežuje močna burja. Aktivirali so tudi štiri letala za gašenje, razmere pa so danes boljše kot v soboto zvečer, je po poročanju hrvaških medijev sporočila županja občine Bol Katarina Marčić. Dodala je, da je za gasilci še ena težka noč, in da je bila situacija na območju Milne na trenutke kritična.

Hotelsko letovišče Gava v zalivu Osibova pri Milni, ki je v lasti braškega hotelirja Mariona Dužića, sicer tudi lastnika hotelov Supetrus, so gasilci rešili pred požarom, je poroča portal Slobodna Dalmacija. Gasilci so na facebooku objavili pretresljive posnetke požara, ki se je nevarno približal velikemu turističnemu kompleksu v zalivu. Dalmatinski portal je od gasilcev izvedel, da so rešili vse ljudi, ki so bili v objektu in njegovi okolici. »Vsi so živi in zdravi. Ljudi, ki smo jih našli okoli objekta, smo evakuirali po morju. Na objektu je nastala škoda,« so povedali gasilci.

Ognjeni zublji so namreč ponoči ogrozili naselje Milna na jugu otoka in okoliške turistične objekte, ki so jih gasilci uspešno ubranili. Evakuirali so okrog 200 ljudi, dve osebi sta potrebovali zdravniško oskrbo, je danes povedal poveljnik gasilcev Slavko Tucaković. Pojasnil je, da se je požar ponoči razširil proti južni obali in zalivom, kjer se je nahajalo večje število ljudi, vključno s tujimi turisti, zaradi tega so se odločili za delno preventivno evakuacijo, navajata hrvaški Index in portal N1.

Tucaković je povedal še, da novih žarišč danes niso zaznali, vendar gasilci pozorno spremljajo razmere in si ob burji še naprej prizadevajo za zaščito delov južne obale Brača, kjer prevladuje težko dostopen teren z gostim rastlinjem. Na terenu je več kot 170 gasilcev z več kot 50 vozili, pomagajo jim štirje kanaderji. Požar je doslej zajel okrog 3000 hektarjev površin.