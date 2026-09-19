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    Slovenija

    Gasilec Matjaž je prišel na dopust na Brač, nato pa štiri dni gasil požar

    Čeprav je bil na otoku zasebno in bi moral uživati, je vzel gasilsko opremo in se takoj pridružil hrvaškim gasilcem: »Bilo je grozljivo, moral sem pomagati.«
    Čeprav je bil Matjaž Merkužič na Hrvaškem zasebno in bi moral uživati na dopustu, je iz avtomobila vzel gasilsko opremo in se že prvi dan pridružil hrvaškim gasilcem. FOTO: zaslonski posnetek/Index.hr
    Galerija
    Čeprav je bil Matjaž Merkužič na Hrvaškem zasebno in bi moral uživati na dopustu, je iz avtomobila vzel gasilsko opremo in se že prvi dan pridružil hrvaškim gasilcem. FOTO: zaslonski posnetek/Index.hr
    M. U.
    19. 9. 2026 | 19:23
    3:52
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    Na Brač je prišel na dopust s partnerico, a počitka skoraj ni bilo. Slovenski poklicni gasilec Matjaž Merkužič se je ob izbruhu enega največjih požarov na otoku prejšnji konec tedna pridružil hrvaškim kolegom in štiri najtežje dni preživel na požarišču. Matjaž Merkužič, gasilski poveljnik v Centru za zaščito in reševanje Domžale, se je na Braču znašel tik pred izbruhom silovitega požara, v katerem je sodelovalo več kot 250 gasilcev. Čeprav je bil na Hrvaškem zasebno in bi moral uživati na dopustu, je iz avtomobila vzel gasilsko opremo in se že prvi dan pridružil hrvaškim gasilcem. 

    Gasilec si ne glede na to, ali si v drugi državi ali na dopustu.

    Kot je povedal za hrvaški portal Index.hr, kjer so o njem pripravili konkretno reportažo, zanj dileme pravzaprav ni bilo. »Gasilec si ne glede na to, ali si v drugi državi ali na dopustu,« je pojasnil. Z gasilci na Braču ga sicer povezuje dolgoletno prijateljstvo, otok pa je v zadnjem desetletju zanj postal skoraj drugi dom. 

    Ogenj je drvel proti hišam in ljudem

    Najbolj kritične štiri dni je preživel na terenu, kjer so gasilci spali le po nekaj ur. Eden najnevarnejših trenutkov je nastopil pri Ložišćih, kjer se je velik požar približeval naselju.

    »Gasilec si ne glede na to, ali si v drugi državi ali na dopustu,« je povedal slovenski poklicni gasilec Matjaž. FOTO: DVD Supetar/Index.hr
    »Gasilec si ne glede na to, ali si v drugi državi ali na dopustu,« je povedal slovenski poklicni gasilec Matjaž. FOTO: DVD Supetar/Index.hr

    »Bilo je grozljivo in moral sem iti z njimi. Nisem jih mogel pustiti,« je opisal dogajanje. Po njegovih besedah so bili ogroženi tako ljudje kot hiše, vendar jim je uspelo preprečiti najhujše. Človeških žrtev ni bilo, gasilci pa so ubranili tudi veliko objektov.  Merkužič je sodeloval tudi pri obrambi zaliva Osibova in bližnjega turističnega naselja, kjer je bilo zaradi ognja ogroženih več sto turistov. Poveljnik operativnega območja Brač Nikola Martinić je dogajanje opisal kot kaos, kakršnega v 20 letih poklicnega gasilstva še ni doživel. Težave so bile še večje, ker so bile posamezne poti zaradi požara odrezane. 

    Krvavi žulji ga niso ustavili

    Kako naporna je bila intervencija, priča tudi pripoved enega od hrvaških gasilcev. Merkužič je imel na obeh nogah velike krvave žulje, a je znova obul škornje in vztrajal še dva dni. Pri obrambi samostana Blaca je nase prevzel tudi najtežje breme, črpalko, ki so jo morali več kilometrov nositi peš. Kolegi so povedali, da ni dovolil, da bi jo nosil kdo drug. Na požarišču je ostal vse do zadnjega dne svojega dopusta.

    Matjaž s hrvaškima kolegoma po napornem gašenju FOTO: DVD Supetar/Index.hr
    Matjaž s hrvaškima kolegoma po napornem gašenju FOTO: DVD Supetar/Index.hr

    Hrvaški poveljnik Martinić je dejal, da je bil Slovenec zanje dodatna motivacija: če je lahko na prvi liniji nekdo, ki mu tam sploh ne bi bilo treba biti, potem so morali še več dati od sebe tudi oni. 

    Partnerica dopust preživela brez njega

    Medtem ko je Matjaž dneve in noči preživljal ob ognju, je njegova partnerica Špela večji del dopusta preživela brez njega. Povedala je, da jo je seveda skrbelo, vendar je vedela, da gasilci pazijo drug na drugega.

    Sama pa je čas preživljala v družbi partneric drugih gasilcev. Kot je še povedal Merkužič, pa po vsaki večji intervenciji s požarišča odnese tudi kamen. Majhen spomin na kraj, kjer je skupaj s kolegi stal med ognjem in ljudmi. 

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    HrvaškagasilcipožarBračdopustMatjaž MerkužičNikola Martinić

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    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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