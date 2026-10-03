Gasilski dom, ki dokazuje zrelost podjetja

Nov, najsodobneje opremljen gasilski dom, ki so ga včeraj odprli v Luki Koper, je dokaz zrelosti podjetja, je poudaril član uprave in delavski direktor Vojko Rotar. Še posebej ker to ni zgolj običajen gasilski dom, ampak je vozlišče, ki povezuje tudi druge službe v podjetju, vse skupaj pa skrbijo za varnost, okolje in številne izredne dogodke. Novi dom so dobili po natanko 60 letih organizirane gasilske službe v podjetju in ob tem spomnili, da je tudi tak (v primerjavi z drugimi investicijami) navidezno majhen korak ključen sestavni del dobrega pristanišča. »Luka Koper je posebno okolje. Ladje. Vlaki. Tovornjaki. Dvigala. Težka mehanizacija. Goriva. Kemikalije. Ljudje in ogromno najrazličnejšega tovora. Skratka, če si gasilec in iščeš dolgočasno delovno okolje, Luka verjetno ni najboljša ...