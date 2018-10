Gašpar Mišič najresnejši izziv za Popoviča doslej

Na prejšnjih volitvah je Popovič v prvem krogu dobil 52,7 odstotka glasov.

»Skrajni čas za povezovanje in drugačno retoriko«

Popovič bo za tekmeca dobil svojega nekdanjega svetovalca Gašparja Mišiča.

V Kopru vse bolj zahtevajo spremembe.

Izzivalec obljublja veliko več demokracije in človeških odnosov.

Zagotovo drugi krog

Koper – Obstaja velika verjetnost, da se bo med kandidati za koprskega župana znašel tudi, ki bi bil po 16 letih županovanja najresnejša konkurenca sedanjemu županu. V Kopru so že začeli zbirati podpise podpore za nekdanjega županovega svetovalca Gašparja Mišiča, ki se bo dokončno odločil še ta teden, takoj po tem, ko bodo zbrali vsaj 405 podpisov. Podprla sta ga tudi nekdanja direktorja Lukein Banke KoperPortoroški podjetnik Gašpar Gašpar Mišič, ki je bil štiri leta tesni sodelavec in svetovalec Borisa Popoviča, a sta se pred devetimi meseci grobo razšla, je povedal, da ga h kandidaturi nagovarja veliko Koprčanov, ki so prepričani, da bi se morali odnosi v mestu pomembno spremeniti, in ga dojemajo kot edino možno alternativo. »Pobudniki predloga za mojo kandidaturo so v Kopru že začeli zbirati podpise, ki jih bodo podelili listi Naš kraj. Če jih bodo do konca tedna zbrali dovolj, se bom dokončno odločil. Tedaj bom predstavil tudi listo za mestni svet, na kateri bodo kandidati, ki se ne bodo bali maščevanja sedanjega župana. Mnogi v Kopru so naveličani Popovičeve samovolje, svojeglavosti in sedanjega načina vodenja lokalne skupnosti. Pričakujem veliko nizkih udarcev, izmišljenih govoric. Vendar o mojem delu govorijo dejstva pri vodenju tako Luke Koper kot komunalnega podjetja Marjetica. Eksistenčno nisem odvisen, nisem naredil nobene take napake, da bi se moral česa bati. V piranski občini sem podprl listo Tomaža Gantarja, v Ankaranu sem prispeval k delitvi premoženja s Koprom,« je dejal Gašpar Mišič.»Boris Popovič je vnašal razdor tudi na regionalni ravni. Skrajni čas je za povezavo obalnih in kraških občin. Skupaj bomo vsi dosegali več. Znam iti v Ljubljano in potrkati na marsikatera vrata, se dogovoriti, kar sem dokazal pri delitvi občine Ankaran, pri preoblikovanju komunalnega podjetja ali pa, denimo, na obalni cesti in pri razvinjetenju predora Markovec.« Gašparja Mišiča motijo nenehni županovi konflikti s stroko, novinarji in drugače mislečimi. Če bodo začeli padati nizki udarci, pravi, da se nanje raje ne bo odzival, če pa bo šlo predaleč, bo moral tudi kaj povedati. Na očitek, da ni iz Kopra, je odgovoril, da je več kot štiri leta preživel v Kopru večino svojega časa, da ga dobro pozna, da je po Popovičevi želji kandidiral v Ankaranu, da so tudi Izolo trikrat vodili župani, ki so stanovali zunaj občine. Popovič je Gašparju Mišiču najbolj zameril, da ni upošteval njegovih želja pri vodenju Marjetice. Mišič pa Popoviču njegovo samodrštvo in neupoštevanje drugih. Zato se je raje poslovil iz Kopra.Različni viri pravijo, da je Gašpar Mišič povezovalen, tudi vizionar, da ima razvit socialni čut in da se je v podjetništvu že večkrat izkazal. »Čas je za spremembo v Kopru. Zato sem Gašparja Mišiča podprl. On najbolje pozna sedanjega župana, ve, kaj je narobe in kaj bi bilo treba delati drugače,« je dejal dolgoletni direktor Luke Bruno Korelič. Po naših informacijah ima Gašpar Mišič veliko podpornikov prav v Luki Koper in Marjetici. V svetu delavcev Luke Koper so povedali: »Podprli bomo tiste kandidate, ki bodo znali najti optimalno razmerje med interesi lokalne skupnosti in Luko. Ne odpovedujemo pomoči lokalni skupnosti, nikakor pa ne bi več radi izsiljevanja za vsako dlako, kot se je to dogajalo tako pri dovoljenju za prvi pomol kot pri novem vhodu v pristanišče. Delavci in člani njihovih družin bodo znali dobro presoditi, komu lahko bolj zaupajo,« so pojasnili v svetu delavcev.Boris Popovič je na vprašanje, kako komentira možnost, da se bo v županski tekmi pomeril z Gašparjem Mišičem, odgovoril: »Brez komentarja.«je dejal, da kandidaturo Gašparja Mišiča sprejema z mešanimi občutki, dokler ne vidi drugih kandidatov na listi, po njegovem pa zagotovo prinaša drugi krog volitev, kar bi pomenilo prvi Popovičev zdrs v njegovi doslej neosvojljivi trdnjavi. Na prejšnjih volitvah je bila volilna udeležba v Kopru 48-odstotna. Popovič je prejel 10.446 glasov in zmagal v prvem krogu z 52,77-odstotnim deležem. Drugi krog napovedujejo analitiki zato, ker si je Popovič z odnosom do Luke in vrsto drugih odločitev v zadnjih dveh letih zapravil precej starih simpatij. Gibanje Skupaj je objavilo, da bo za županjo kandidirala, ki je zapustila SLS, SD pa naj bi ime svojega županskega kandidata objavila danes. Najverjetneje bo to