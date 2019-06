Gašpar Mišič postal direktor Okolja Piran

»Izid sem pričakoval,« je po dolgotrajni razpravi v piranskem občinskem svetu, na koncu katere je vendarle dobil potrebne glasove za imenovanje na mesto direktorja Okolja Piran, dejal Gašpar Gašpar Mišič. Zanj je glasovalo 14, proti pa 11 občinskih svetnikov, med drugim je dobil podporo SD, liste Naš kraj in predstavnikov italijanske skupnosti. Proti pa so glasovali člani nekdanje stranke župana Đenia Zadkovića (Gibanje za občino Piran) in njegovi, prav tako nekdanji, koalicijski partnerji.



Gašpar Mišič nam je dejal, da se mu je funkcija svetovalca na koprski Marjetici iztekla, medtem ko koprski občinski svetnik ostaja še naprej. In kaj bodo njegovi prvi koraki? »Konsolidacija podjetja, optimizacija procesov, uvedba prijaznejših storitev za občane in bolj urejen Piran, napoveduje Gašpar Mišič. Podjetnik z nepremičninami je v zadnjih letih zasedal številne funkcije v državni in različnih občinskih upravah, od Pirana do Ankarana. Poudaril je, da je ena od njegovih prioritet tudi dobro sodelovanje vseh istrskih občin.