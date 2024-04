Gaza razgalja hinavščino svetovnih politik

Delova kolumnista Ali Žerdin in Janez Markeš sta spregovorila o napadu izraelske vojske na konvoj s humanitarno pomočjo prebivalcem Gaze dobrodelne organizacije World Central Kitchen, v katerem je bilo ubitih sedem sodelavcev te organizacije.

Žerdina je osupnila hipokrizija ZDA, kjer so vplivni kongresniki pisali ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu in državnemu sekretarju Anthonyju Blinknu. V tragediji je bilo ubitih sedem ljudi, spregledano pa je, koliko ljudi je bilo ubitih v pol leta trajajočem izraelskem obleganju Gaze – več kot 33.091, od tega dve tretjini žensk in otrok.

Janez Markeš je spomnil na prvi reakciji ZDA ob napadu Hamasa na Izrael pred pol leta. Vidno pretreseni Blinken je takrat obiskal Izrael in dejal, da tam ni le kot predstavnik ZDA, ampak tudi kot Jud. Biden pa je dejal, da če bi se kaj takšnega pripetilo ZDA, bi ukrepali takoj in brez zadržkov. Zdaj, ko opominja Benjamina Netanjahuja, da se morajo napadi na Gazo končati, pa ni slišati nič o hitri in zavezujoči prekinitvi ognja.

Trije kongresniki, ki so Bidnu pisali pismo, so uporabili besednjak, ki je bil pred pol leta še nezamisljiv, hkrati pa se ni mogoče znebiti vtisa, da so si poprej ogledali ankete javnega mnenja in izračunali, koliko odstotkov še potrebujejo, da demokrati premagajo republikance. »Ni se mogoče znebiti vtisa, da je to javnomnenjski manever,« je komentiral Markeš.

Evropa je nasedla na čer, Amerika pa jo je že zdavnaj odpisala, česar si Evropa ni hotela priznati, meni Janez Markeš. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Hkrati pa pritisk na Bidna in Blinkna prihaja iz obeh strani zakonodajne oblasti, tako s strani demokratov kot republikancev, je pripomnil Žerdin. Seveda, imata orjaški elektorat z vsega sveta, ki ga predstavlja okoli 15,7 milijonov Judov, medtem ko v ZDA živi okoli osem milijonov Judov. Elektorat se ne bo oziral na interes absolutne manjšine, ki sicer obvladuje kapital in orožarsko industrijo, da bi volil nekoga, ki ameriško demokracijo podreja Jeruzalemu, razmišlja Markeš.

Za Ursulo von der Leyen bi bilo bolje, da se ne bi potegovala za drugi mandat

V pol leta izraelskega obleganja Gaze je umrlo okoli 200 sodelavcev agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). Hkrati številne zahodne velesile agenciji zaradi domnevnega sodelovanja s Hamasom – zelo verjetno gre za lažno obdolžitev – obračajo hrbet in grozijo, da bodo prekinile njeno financiranje. Zelo veliko simpatij pa kažejo do World Central Kitchen.

Na Ciper, od koder sta proti Gazi izpluli ladji s humanitarno pomočjo (ena se je po izraelskem napadu na humanitarce World Central Kitchen obrnila nazaj), je priletela predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Biden je zagotovil, da bo ameriška vojska v najkrajšem času postavila pomole, ki bi omogočili dostavo pomoči Gazi po morju. Ne morem se znebiti vtisa, da gre za spektakularen obrat od formalne agencije, ki deluje v multilateralni strukturi sveta – pod okriljem Organizacije združenih narodov –, proti zasebni humanitarni iniciativi, ki se ji daje prednost,« opaža Žerdin.

Vse je res, kar praviš, mu je pritrdil Markeš, ki meni, da je »Ursula von der Leyen že davno izgubila obraz in bi bilo mogoče bolje, da se ne bi potegovala za drugi mandat na čelu Evropske komisije, drugače bo morala kmalu z žakljem hoditi po Evropi. Vsaj 25 držav članic EU je skeptičnih, kaj se dogaja v Gazi.«

ZDA pa je po besedah Markeša tudi že zdavnaj izgubila svoj obraz, v vsaki potezi je videti kapitalska zakulisja in mehanizme financiranja kampanj. Gaza, tako Markeš, razgalja svetovne politike in vse hinavščine okoli njih. Razgalja razsvetljensko erozijo v Evropi. Amerika pa je tako že izgubljena.

In kot tretje, popolnoma jasno je, da je Evropa nasedla na čer, Amerika pa jo je že zdavnaj odpisala, česar si Evropa ni hotela priznati. Namesto tega je ponižala Nemčijo, ki se tudi sama ponižuje, hkrati pa še naprej poskuša podpirati Netanjahuja, s čimer bo ob dober glas spravila svojo demokracijo.

