Gen energija ima novo direktorico

Nadzorni svet družbe Gen energija je na torkovi seji sprejel ključno kadrovsko odločitev za prihodnost slovenskega energetskega sektorja. Za novo generalno direktorico krovnega podjetja so imenovali Nado Drobne Popovič, ki bo štiriletni mandat nastopila 1. decembra.

Do imenovanja prihaja zaradi predčasnega in sporazumnega odhoda dosedanjega generalnega direktorja Dejana Paravana.

Izkušena menedžerka na čelu jedrskega stebra

Nada Drobne Popovič ni nov obraz v Krškem, saj je bila del poslovodstva Gen energije že od julija lani, ko je prevzela naloge finančne direktorice. S prevzemom mesta generalne direktorice prinaša bogate izkušnje iz vodenja velikih sistemov.

V obdobju med letoma 2019 in 2023 je opravljala funkcijo predsednice uprave družbe Petrol. Pred tem je tri leta delovala kot članica uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH), dve leti pa je bila finančna direktorica v jeklarski družbi Sij Acroni.

Odhod Paravana in dvočlanska uprava

Imenovanje nove direktorice sledi napovedi Dejana Paravana izpred približno meseca dni, da predčasno zapušča položaj. Nadzorniki so na današnji seji uradno potrdili sporazumni zaključek njegovega mandata, ki se bo iztekel 30. novembra.

Vodstvena struktura Gen energije bo v prihodnje vitkejša. V poslovodstvu, ki bo odslej dvočlansko, poleg Drobne Popovičeve ostaja še poslovni direktor Bruno Glaser. Nadzorni svet je ob tem sporočil, da vodstvene ekipe do nadaljnjega ne namerava širiti.

Naloga novega vodstva bo zahtevna, saj Gen energija kot krovno podjetje skupine, katere del je Nuklearna elektrarna Krško, nosi glavno odgovornost za stabilnost oskrbe z električno energijo v državi. Poleg upravljanja obstoječih kapacitet družba bdi tudi nad strateškim projektom izgradnje nove nuklearke v Krškem (JEK 2).