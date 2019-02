Generacije otrok v Planico

Ljubljana – Prve generacije otrok so si smučarske skoke v Planici lahko ogledale že pred štiridesetimi leti, in to pod okriljem Zavarovalnice Triglav. Leta 1979 je naša največja zavarovalnica omogočila ogled tekmovanja na letalnici bratov Gorišek kar osemsto otrokom, ki so nato pisali odlične spise o tem, kako so doživeli planiške skoke.



Takrat so kot najboljšega prepoznali spis Nevarnosti na poti v šolo in domov. Ob 50. obletnici letalnice bratov Gorišek s posebnim natečajem iščejo avtorja spisa, ki je nastal v literarno-novinarskem krožku osnovne šole Škofljica. Avtorja, ki je v spisu med drugim duhovito in poučno povzel svoj nasvet z besedami »bolje živ zajec kot mrtev lev«, pa vabijo, če se bo prepoznal, naj se jim oglasi (na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po pošti na naslov Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva 19, Ljubljana).



Hkrati v Triglavu »k deljenju vtisov« spodbujajo tudi druge, ki so si kot šolarji smučarske skoke pod okriljem zavarovalnice ogledali kadarkoli v preteklosti, torej vse druge pretekle »otroške« generacije, naj svoje edinstvene spomine, fotografije in doživetja iz Planice delijo po družbenih medijih ali jim jih pošljejo po klasični pošti.



Zavarovalnica Triglav je v štirih desetletjih v dolino pod Poncami pripeljala že skoraj sto tisoč otrok, ki so lahko doživeli planiške skoke na svetovni ravni. Tudi letos jih bo tja pripeljala več kot tri tisoč iz vse Slovenije.