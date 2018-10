Generacijska revščina, ko se ropa celo starše

V Sloveniji se povečujeta dolgotrajna in generacijska revščina.

V ZPM Ljubljana Moste - Polje opozarjajo na novejši projekt Veriga dobrih ljudi.

V programu Botrstvo trenutno več kot 4500 botrov pomaga okoli 5000 otrokom.

Prosilci za pomoč so tudi zaposleni, izobraženi in tisti z minimalno plačo.



12,5

milijona evrov so zbrali od leta 2010 in s tem denarjem pomagali otrokom, da so razvili svoje talente.

Ljubljana – Revščina je problem, še zlasti pa vzbuja skrb dejstvo, da se pri nas povečuje, so ob mednarodnem dnevu revščine opozorili na. Poleg znanega projekta Botrstvo so opozorili še na Verigo dobrih ljudi, program celostne pomoči družinam v stiski na enem mestu.Revščini se težko izognejo tudi starejši. Kot pravipredsednica ZPM Ljubljana Moste - Polje, gre za generacijsko revščino, potem ko se mladim staršem zgodi, kar se jim zgodi, in ne morejo preživeti. Takrat se najprej obrnejo na svoje starše in tu nastane začarani krog, saj se lahko zgodi, da. V sklopu programa ZMP pomagajo širši družini, da »se spet pobere in si finančno in psihosocialno opomore«. Prav tako ponujajo tako imenovano vzgojno pomoč in podporo, s katero opolnomočijo starševske vloge.Družine, ki so v takšni stiski, lahko prek posebnega »paketa pomoči« povabijo ob koncih tedna v počitniške domove, kjer s pomočjo terapevtov, psihologov in drugih strokovnjakov doživljajo dinamiko družine, rešujejo svoje probleme, prepoznajo težave, šibkosti in jih skupaj rešujejo.: »To je zaključek našega prizadevanja, torej tega, da znova sestavimo družino, da spet opolnomočimo starše in širšo družino, ki potem zmore normalno delovati.« Torej povežejo družinsko verigo, ali kot razlaga Ogulinova: »Ko vidimo, da se kdo odmika od te verige, smo mu dolžni pomagati, pristopiti k njemu ...« Trenutno imajo v ZPM v obravnavi 510 ljudi iz vse Slovenije, v sodelovanju z Valom 202, Radiem 1 in drugimi mediji so na brezplačne počitnice odpeljali 580 otrok, samo letos so organizirali za 48 družin vikendpaket, kjer jih opolnomočijo, da postanejo spet samostojni in skrbijo zase.ZPM Ljubljana - Moste sicer že dvajset let ponuja različne humanitarne programe za družine iz vse države, ki se znajdejo v hudi stiski. Znan je njihov program Botrstvo, s katerim pomagajo otrokom, da lahko v primerjavi z vrstniki razvijejo svoje sposobnosti in talente; v osmih letih so pomagali že okoli 9500 otrokom. Trenutno več kot 4500 botrov pomaga nekaj več kot 5000 otrokom. Na svojega botra čaka 80 otrok, a kot je poudarila, predsednica nadzornega odbora Botrstva inpobudnica tega humanega projekta pri nas, žal še vedno ni sistemskih sprememb, ki bi otrokom, ki se znajdejo v stiski, pomagale; če pa že so, prihajajo prepočasi. Ponosni so na številne botre in donatorje, poraba zbranih sredstev je vedno pod notranjim in zunanjim nadzorom. Od leta 2010 so zbrali že skoraj 12,5 milijona evrov in s tem denarjem pomagali otrokom, da so razvili svoje talente, nadarjenim pomagajo s štipendijami, prek posebnega dijaškega sklada plačujejo stroške v dijaških domovih stotim srednješolcem ...Letos so postavili v ospredje novejši projekt Veriga dobrih ljudi, program celostne pomoči družinam v stiski na enem mestu, ki se mu je pridružila. Ali kot so poudarili na novinarski konferenci: združujejo tiste, ki lahko pomagajo, s tistimi, ki pomoč potrebujejo. Anita Ogulin je povedala, da je poleg paketa hrane in plačila položnic še kako pomembna psihosocialna pomoč, razne delavnice, na katerih družine v stiski lahko pridobijo znanja, ki jih potrebujejo pri premagovanju birokratskih ovir in drugih oblikah funkcionalnega opismenjevanja, tudi pri ponovnem vzpostavljanju gospodinjskih veščin, vzgoje otrok, prav tako jim ponudijo brezplačno pravno pomoč.V Sloveniji se revščina kljub socialni politiki ohranja, nizke socialne pomoči ljudi silijo k sprejemanju slabo plačanih služb, kar je vse na pragu tveganja revščine, je opozoril dr.s fakultete za socialno delo. Ogulinova pa je med drugim poudarila, da danes med prosilci za pomoč niso več samo brezposelni, ampak tudi zaposleni, izobraženi in tisti z minimalno plačo. Če rešujemo probleme zaposlenih, lahko govorimo že skoraj o sodobnih sužnjih. In tem ljudem je treba pomagati, človek je potreben človeku, potrebni so strokovnjaki, vsekakor pa je nevarno nasedati sodbi, da so brezposelni lenuhi in izgubarji.Med glavnimi razlogi za socialno ogrožene družine na ZPM prepoznavajo brezposelnost: nenadno in dolgotrajno, minimalne in še nižje dohodke od dela, prekarne zaposlitve, bolezni staršev ali otrok. Na prvem mestu je sistemsko reševanje dolgotrajne revščine in preprečevanje. A očitno država pri tem ni uspešna.