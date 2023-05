Generalni direktor RTV Slovenija dokončno izgubil obe tožbi

Na vrhovnem sodišču so zavrnili obe zahtevi za revizijo odločitev višjega delovnega in socialnega sodišča, ki jih je predlagal generalni direktor RTV Slovenija. »S tem se je postopek v obeh zadevah na vrhovnem sodišču tudi zaključil,« so nam odgovorili z vrhovnega sodišča. Tako prvo imenovanje Andreja Graha Whatmougha za generalnega direktorja RTV Slovenija kot tudi njegova razrešitev Natalije Gorščak sta dokončno spoznana za nezakonita.

»Kljub temu da sodbo obžalujem, si težko predstavljam delo z direktorico televizije, ki ne upošteva pomembnih elementarnih navodil generalnega direktorja,« je Grah Whatmough komentiral, še preden je bila znana odločitev vrhovnega sodišča, in pred tem že večkrat zatrdil, da odstopil zaradi tega ne bo. Sam je velike upe polagal prav v revizijo. Njegove odgovornosti zaradi nezakonite razrešitve Gorščakove pa doslej niso zahtevali niti programski svetniki.

Zdajšnja koalicija je ob pat poziciji na ustavnem sodišču tudi zato – poglavitna očitka sta prav omenjeni tožbi – sklenila predlagati razrešitev devetih programskih svetnikov, ki so podprli njegovo prvo imenovanje.

Zadnja odločitev vrhovnega sodišča predstavlja vodo na njihov mlin, a vseeno omenjeni postopek zaradi neveljavnega »starega« zakona, po katerem so bili imenovani, in začasnega zadržanja novega poraja več vprašanj. »Postopke vodi državni zbor, vsi verjamemo, sama osebno in koalicija stojimo za pravno državo in za vsemi postopki, ki jih tudi ta dopušča,« se je v Bruslju odzvala kulturna ministrica Asta Vrečko, ki novi zakon še vedno vidi kot »tisti pravi korak, ki dokončno umika strankarsko politiko iz vodenja in upravljanja RTV Slovenija«.

Grah Whatmough in preostali pritožniki pa bodo, kot vse kaže, vztrajali, zaradi posameznih izjav predstavnikov koalicije, ki jih razumejo kot nedopustne pritiske, pa je Grah Whatmough pisal tudi evropski komisiji. »Eno leto smo bili glede tega tiho, ampak po moji oceni je stvar dosegla vrelišče,« je dejal Grah Whatmough in opozoril, da vidni predstavniki oblasti z izjavami vršijo pritisk tudi na ustavno sodišče glede zadržanja dela novele zakona o RTV Slovenija. »Zadnja dejanja kažejo, da je v Sloveniji ogrožena pravna država,« je ocenil Grah Whatmough.

V luči špekulacij, da je dovolj glasov za umik zadržanja novele zakona o RTV Slovenija, pa ne preseneča, da so pritožniki oziroma prvopodpisani med njimi Peter Gregorčič pisali tudi ustavnemu sodišču. Predlagajo njihovo zaslišanje pred morebitnim odločanjem o umiku zadržanja, saj bi bilo to po njihovem v nasprotju s pravom EU in jim omogočilo odhod na sodišče EU. V primeru dvomov pa ustavnim sodnikom priporočajo, naj se sami obrnejo na sodišče EU.