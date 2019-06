Generalmajorka bo danes odgovarjala poslancem

Ljubljana – Načelnica generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc bo danes pred državnozborsko komisijo, ki jo vodita Matej Tonin kot predsednik in Žan Mahnič kot podpredsednik, poskušala obraniti obrambnega ministra Karla Erjavca pred očitki iz interpelacije. Zaslišanje bo potekalo za zaprtimi vrati, a tudi, če bi bilo odprto za javnost, bi ta slišala bore malo, saj bo Ermenčeva ministra branila pretežno z molkom, napovedujejo naši viri iz vojske.



Spomnimo, poveljnika poveljstva sil Miho Škerbinca je minister za obrambo Karl Erjavec razrešil na predlog načelnice generalštaba Alenke Ermenc zaradi nespoštovanja navodila, da vojska na vadišču Poček ne sme streljati z velikimi kalibri po 23. uri. Opozicija je Škerbinčevo razrešitev razumela kot pretirani poseg politike v vojsko.



Med očitki v interpelaciji proti Erjavcu, ki bo na dnevnem redu petkove seje parlamenta, je tudi sum, da je minister zlorabil obveščevalno varnostno službo obrambnega ministrstva (OVS), ker je preverjala sume, da je Škerbinc pred postrojem vojakov na nedopusten način komentiral zdravstveno stanje načelnice generalštaba.



Poskuse politike, da minimalizira posledice govoric o zdravstvenem stanju načelnice generalštaba, je Erjavec zavrnil kot neodgovorne. »Te govorice so imele zelo hude posledice za obrambni sistem, ki je bil pahnjen v nekakšen nemir. Tudi zunaj slovenske vojske našo vojsko opazujejo partnerji,« je na nedavni novinarski konferenci dejal Erjavec.

Poročilo ministra postavlja na laž? Poročilo o nočnem streljanju na vojaškem vadišču Poček je minister videl nekaj dni, preden je sporočil informacijo o razrešitvi Škerbinca. V poročilu, pod katerega je podpisana načelnica generalštaba Ermenčeva, je zapisano, da vojska ni v nobenem primeru samovoljno kršila sklepa vlade, usmeritve ministra ali dogovora ministrstva z občino Postojna.



Poročila, ki ga je podpisala, Ermenčeva ne more demantirati, prav to poročilo pa demantira besede ministra Erjavca, da je načelnica izgubila zaupanje v Škerbinca zaradi pokanja na Počku.

Politizacija ovira razvoj, molk je zlato Zaradi razkoraka med omenjenim poročilom in izjavami ministra je pričakovati, da ga bo Ermenčeva pred poslanci pogosto morala braniti z molkom. Premier Marjan Šarec se ni pretirano trudil braniti Erjavca, kot je dejal, bo moral poslancem pojasniti vse očitke.



Če bodo pojasnila zadostna, bo interpelacijo preživel. Ministrova usoda je torej v rokah poslancev. Je pa premier Marjan Šarec dejal, da je bilo v zadnjem času nekaj izjav, ki ne nakazujejo dobre prakse. Se je minister Erjavec s svojimi izjavami zapletal? »Saj veste, kako pravijo, molk je zlato,« je dejal Šarec. Medtem ko vojsko tepejo poskusi politizacije, poskusi modernizacije stojijo, to pa bi davkoplačevalce moralo skrbeti, svarijo v vojski.