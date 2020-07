Številni odzivi na predlog nove medijske zakonodaje

EBU: Spremembe zahtevajo ustrezno razpravo

»Novi zakon, ki nam jemlje denar, pomeni konec za to hišo,« je opozoril generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc. FOTO: Blaž Samec/Delo

Tudi v Evropski zvezi novinarjev zaskrbljeni zaradi sprememb financiranja in kratkega roka razprave

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

SNS: Nova medijska politika bi porazila javni interes na področju medijev

Sindikat novinarjev Slovenije nasprotuje predlogom sprememb novel medijskih zakonov, saj so po njihovi oceni »usmerjene zoper pluralnost in demokratičnost medijskega prostora in trga«. Nasprotujejo slabitvi financiranja javne službe, ohlapnejšemu nadzoru in politično arbitrarni delitvi državnih pomoči ter krepitvi vloge oblasti v javnih medijih.



Nasprotujejo tudi prenosu subvencioniranja javnega interesa s proračuna na financiranje iz sredstev prispevka javne službe Radiotelevizije Slovenija, so zapisali v sporočilu za javnost. Svarijo, da bi sprejem nove medijske politike korenito spremenil medijski trg in prostor, učinki predlaganih posegov pa bi bili katastrofalni za izvajanje javnega interesa.



Po takšni spremembi državno subvencioniranje ne bi prispevalo k pluralnosti medijev, ampak povečalo finančna, politična, poslovna in korupcijska tveganja izvajanja javnega interesa, menijo v novinarskem sindikatu. »V predlaganih spremembah ne najdemo elementa, ki bi prinesel raznovrstnost ponudbe medijskih vsebin, z demontažo javne službe pa je realna grožnja, da bosta raznovrstnost in pluralizem v medijski ponudbi močno osiromašena,« so prepričani.

Slovenski evroposlanki: Neodvisni mediji steber demokratične družbe

V ZNP podpirajo predlog o prerazporejanju dela rtv-prispevka

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) podpirajo predlog o prerazporejanju dela rtv-prispevka drugim medijem. Glede sprememb pri imenovanju nadzornikov STA pa menijo, da je vseeno, ali jih imenuje vlada ali DZ.



V združenju podpirajo predlog, da bi se tri odstotke rtv-prispevka namenilo za STA, pet pa za uresničevanje javnega interesa na področju medijev, pri čemer bi Radiotelevizija Slovenija (RTVS) izpad dohodka dosegla z odpravo omejitve obsega oglaševanja. Po njihovem mnenju bi takšna rešitev prisilila RTVS, da se obnaša bolj tržno, a hkrati dodajajo, da bi bilo treba obseg oglaševanja do določene mere tudi omejiti, da se RTVS ne bi preveč skomercializirala.



Po drugi strani bi STA z delom rtv-prispevka prišla do več denarja. Kot navajajo, mora trenutno velik del sredstev pridobili na trgu, kar zajeda njeno osnovno dejavnost, poleg tega bi bilo več denarja za plače, ki so v zadnjih desetih letih na STA praktično zamrznjene.

Generalni direktor Evropske radiodifuzne zveze (EBU)je v pismu premierjuizrazil zaskrbljenost za prihodnost slovenskih javnih medijev. Pozval ga je k podaljšanju časa za javno razpravo o spremembah pravnih in finančnih okvirjev Radiotelevizije Slovenija in poudaril, da ta potrebuje ustrezno in stabilno financiranje.»Pišem, da izrazim veliko zaskrbljenost Evropske radiodifuzne unije za prihodnost javnih medijev v Sloveniji,« je Curran zapisal v uvodu pisma, ki ga je v ponedeljek poslal Janši. V nadaljevanju je opozoril na sovražne in pogosto neutemeljene komentarje, ki jih je bila Raditelevizija Slovenije (RTVS) deležen v zadnjih mesecih, ter na ključno vlogo RTV SLO med krizo covida-19.Curran je navedel tudi rezultate raziskave inštituta Mediana, po kateri več kot 80 odstotkov pogostih uporabnikov RTVS njeno delo ceni, število ljudi, ki so jo spremljali, pa se je med krizo močno povečalo. »Podatki ankete poudarjajo visoko stopnjo javnega priznanja RTVS kot ključne demokratične institucije s pomembno vlogo v družbi,« je zapisal Curran.Izpostavil je, da RTVS, podobno kot javni mediji po vsej Evropi, potrebuje ustrezno, stabilno in predvidljivo financiranje, ki bo služilo vsem segmentom družbe in ponujalo programe za vse skupine in manjšine z visoko stopnjo zavzetosti in strokovnosti. Njegova vloga je tudi raziskati in po potrebi z nepristransko preiskavo razkriti kršitve, je še navedel generalni direktor EBU.Curran je poudaril, da je najpomembnejši del proračuna RTVS že od leta 2012 nespremenjen, medtem ko se količina vsebin, kakovost in zahteve v hitro razvijajočem se gospodarskem, socialnem in tehnološkem okolju nenehno povečujejo. Zmanjšanje proračuna RTVS za 13 milijonov evrov skladno z demokratično prakso zahteva ustrezno razpravo z vsemi zainteresiranimi stranmi, kar bi omogočilo upoštevanje vseh stališč in izpolnitev evropskih standardov, še piše v pismu, ki Janšo poziva k podaljšanju časa za javno razpravo o noveli zakona o RTVS.Opozorilom in pozivom Evropske radiodifuzne zveze se pridružujejo v Evropski zvezi novinarjev (EFJ) in Medijski organizaciji Jugovzhodne Evrope (SEEMO). Kot so zapisali v skupni izjavi z EBU, so zaskrbljeni predvsem zaradi predlaganih sprememb financiranja javnih medijev v Sloveniji in izredno kratkega obdobja, predvidenega za javno razpravo.Direktorica EFJocenjuje, da bo neodvisnost RTVS zelo ogrožena, če bo zakonski predlog sprejet brez sprememb. Kot je zapisala, je pandemija covida-19 znova izpostavila ključno vlogo javnega medijskega servisa.Tudi generalni sekretar SEEMOje poudaril, da v teh težkih časih bolj kot kdaj koli prej potrebujemo dobro financiran, neodvisen in močan javni radiodifuzni servis v Sloveniji. »Potrebujemo odprto javno razpravo v skladu z mednarodnimi standardi in v tem procesu bi morali imeti besedo vsi ključni deležniki, ki bi jih spremembe lahko prizadele,« so njegove besede povzeli na spletni strani EFJ.Na predlog sprememb medijske zakonodaje so se danes zvrstili prvi odzivi iz vrst evropskih poslancev iz Slovenije. Evropski poslanki(EPP/NSi) in(Renew/LMŠ) sta opozorili, da so neodvisni mediji steber demokratične družbe.Novakova se sicer strinja, da so spremembe medijske zakonodaje priporočljive, vendar pričakuje, da se tovrstne zakonodajne spremembe zgodijo v sodelovanju z novinarsko in medijsko stroko ter brez časovnega pritiska, so sporočili iz njene pisarne.»Dejstvo je, da sta si politika in novinarstvo večinoma na nasprotnih bregovih, kar je tudi osnovno demokratično načelo delitve oblasti. A v sodobnih in razvitih demokracijah, kjer je samorefleksija vrednota in ne šibkost, politika stremi k neodvisnemu novinarstvu in ne njegovemu podrejanju,« je zapisala Novakova.Tudi Joveva je kritična do predlaganih zakonskih novel. »Mislim, da je to steber vsake demokratične družbe,« je dejala o neodvisnih medijih.