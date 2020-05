Generalni direktor pod drobnogledom

Ljubljana – Programski svet RTV Slovenija ni pritrdil predlogu generalnega direktorja Igorja Kadunca, naj se mu za delo v času epidemije na podlagi interventnega zakona za marec (od 13. marca) določi dodatek v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače, za april pa v višini 25 odstotkov. Odločitev programskega sveta – pravi generalni direktor – na njegovo nadaljnje delo ne bo vplivala.



Programski svetniki v svojih izjavah sicer večinoma niso nasprotovali sami dodelitvi dodatka prvemu možu RTV Slovenija, ki bi bil povrnjen iz državnega proračuna, ampak so bili predvsem usmerjeni v slabo finančno stanje javne radiotelevizije. »Ni naredil svoje naloge, v tistem delu, ki govori o financah,« je dejala programska svetnica Petra Ložar. »Poslovni rezultati res zbujajo skrb in tudi zato moramo s tresočo roko pritisniti na gumb,« pa je dodala Jelka Stergel.



Vodenje Igorja Kadunca bo gotovo spet pod drobnogledom že na naslednji izredni seji programskih svetnikov, predvidoma 15. junija, ko naj bi jim generalni direktor predstavil rebalans finančnega in programsko-produkcijskega načrta. Oba bosta najverjetneje okleščena, saj znaša izpad prihodkov iz oglaševanja zdaj 1,1 milijona evrov, do konca leta pa naj bi narasel na 4,2 milijona, zlasti zaradi preložitve olimpijskih iger.



Na vprašanja, ali ob ostrih kritikah, ki prihajajo iz vlade in SDS, pričakuje, da se bo na programskem svetu ali pa nato na predlog nadzornega sveta – ta bo predvidoma zasedal znova še v tem tednu – na mizi pojavil predlog za njegovo razrešitev, Igor Kadunc odgovarja, da deset članov programskega sveta lahko kadarkoli poda tak predlog. Ne pozna pa »dokumenta vlade, ki bi bil kritičen do vodenja in delovanja generalnega direktorja RTV Slovenija«. Za razrešitev generalnega direktorja je tako kot za njegovo imenovanje potrebnih najmanj 15 glasov v 29-članskem svetu.

Ministrstvo za kulturo v spremembo zakona

Čeprav na ministrstvu za kulturo po neuradnih informacijah že pišejo zakon o RTV, pa je vprašanje, ali in na kakšen način bodo obravnavali finančno stanje. Pravijo sicer, da se o ukinitvi RTV prispevka ne razmišlja, na vprašanja o višini pa ne odgovarjajo. O spremembah, ki še niso konkretizirane niti interno usklajene je po njihovem mnenju prenagljeno govoriti. Na RTV Slovenija so s pripravo zakonodaje seznanjeni le na podlagi neuradnih informacij in medijskih zapisov, ocenjujejo pa, da bo zakon o RTV zahteval poglobljeno razpravo, saj je treba vse predvidene rešitve temeljito pretehtati, da se raven javnega medijskega servisa v Sloveniji ne bi znižala.