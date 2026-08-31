Generalni direktor UKC Ljubljana ponudil odstop

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je sporočil, da je svetu zavoda ponudil odstop. »Pričakujem, da ga bo sprejel in imenoval novega direktorja,« je navedel.

Novi predsednik sveta Matjaž Trontelj je napovedal, da bo svet o njegovem odstopu odločal svet na dopisni seji v torek. Dodal je, da Jugovo odločitev spoštujejo. Kdo bo največjo bolnišnico vodil v prihodnje, še ni znano.

Še nedavno zanikal, da bi razmišljal o odstopu

»Zato, da bo zavod lahko deloval normalno in da bo svet zavoda lahko v polnosti izvajal svojo odgovornost, sem svetu zavoda ponudil odstop in pričakujem, da bo svet zavoda ta odstop podprl in imenoval novega direktorja, s katerim bo delil odgovornost prihodnosti UKC Ljubljana,« je po današnji seji povedal Jug.

Dodal je, da je »ta ustanova izjemno pomembna, pomembna za vse nas, ni važno, kdo jo vodi, važno pa je, da je dobro vodena«, zato je novemu vodstvu zaželel veliko sreče. Jug je še nedavno zanikal, da bi razmišljal o odstopu. »Vendar je v tem času prišlo do menjave sveta zavoda, kar je jasno sporočilo,« je pojasnil spremembo.

Jug je vodenje naše največje bolnišnice kot vršilec dolžnosti prevzel leta 2022, leto zatem je dosegel poln mandat.

Vlada je 20. avgusta razrešila dotedanje ter imenovala nove predstavnike ustanovitelja v svetu UKC Ljubljana. Za preostanek mandata, torej do 12. septembra 2027, je vlada imenovala Andreja Lampeta, Simono Kaučič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja. Dotedanje predstavnike ustanovitelja Irmo Gubanec, Tomaža Slano, Igorja Alfirevića in Suzano Bolčič Agostini so odpoklicali.

Dva člana sveta odstotna

Danes se je svet prvič sestal v novi sestavi. Za novega predsednika sveta so izbrali Trontlja, ki je to funkcijo že opravljal v času prejšnje vlade Janeza Janše, sicer pa prihaja iz NSi.

Trontelj je po seji dejal, da voljo generalnega direktorja spoštujejo in da je bil s tem »postavljen nek etični standard«. Sta bila pa danes odsotna dva člana sveta, zato je prav, da zagotovijo, da se o tem izjasnijo vsi člani sveta. Tako bo v torek zjutraj sklicana dopisna seja, je dejal Trontelj. »Naša dolžnost je, da zadeve zdaj odpeljemo in da vidimo, kje smo s tem,« je pristavil. Na vprašanje o vršilcu dolžnosti, ki bi nasledil Juga, pa je dejal, da je še preuranjeno. »Ko bo to izglasovano, bomo aktivno pristopili k iskanju najboljših rešitev,« je napovedal.

Sicer pa je bila današnja seja sveta namenjena zlasti seznanitvi novih članov z delom ter s predlaganimi sanacijskimi ukrepi, ki bi olajšali finančno poslovanje. Z njimi bodo seznanili tudi ministrstvo za zdravje, je dejal Trontelj.