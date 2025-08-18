Generalni sekretar Levice: Za vojsko se denar vedno najde, za stanovanja pa ne

V nadaljevanju preberite:

Z generalnim sekretarjem Levice Matejem Zupancem, ki je to funkcijo prevzel na začetku leta, smo analizirali zadnje burno politično dogajanje in predvidevali, kako se bo začela politična jesen – na koalicijski ravni v pričakovanju sprejemanja proračunov in odločitev protikorupcijske komisije v primeru predsednika vlade, na strankarski pa v pripravah na parlamentarne volitve. »V politiki ni prostora za funkcionarje, ki so pravnomočno kršili integriteto,« pravi med drugim.