Generalni sekretar ZN Guterres: Svet v največji krizi po drugi svetovni vojni

KLJUČNI POUDARKI

• ZD dr. Julija Polca v Kamniku ponovno odprt

• Generalni sekretar ZN Guterres: Na kocki je človeštvo

• V Sloveniji 802 okužena, covid -19 usoden za 15 ljudi

• ZDA se pripravljajo na od 100.000 do 240.000 mrtvih zaradi koronavirusa

Guterres je pozdravil mobilizacijo 5000 milijard dolarjev v razvitih državah za podporo lastnim gospodarstvom, hkrati pa pozval k sprejetju globalnega paketa za pomoč nerazvitim. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Ker je pandemija odnesla turiste s Tajske, bi lahko sloni, že tako pogosto podhranjeni in v verigah, stradali, opozarjajo okoljevarstveniki. Lastniki, ki so ostali brez zaslužka, namreč težko zagotovijo hrano, saj sloni pojedo okoli 300 kilogramov zelenja na dan.Generalni sekretar ZNje včeraj izjavil, da se svet sooča z največjo krizo po drugi svetovni vojni, saj pandemija novega koronavirusa ogroža vse človeštvo, prinaša recesijo, nestabilnosti, nemire in spopade. Pozval je k usklajenemu odgovoru na pandemijo in koncu političnih igric, ker je na kocki vse človeštvo.Guterres je govoril ob objavi poročila ZN o socialno-ekonomskih posledicah koronavirusa in dejal, da mora biti odgovor enako velik, kot je kriza – v velikem obsegu, usklajen in celovit, države pa naj upoštevajo navodila Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Razvite države je pozval, naj nemudoma pomagajo manj razvitim pri utrditvi zdravstvenih sistemov.Guterres je podprl mobilizacijo 5000 milijard dolarjev v razvitih državah za podporo lastnim gospodarstvom, hkrati pa pozval k sprejetju globalnega paketa za pomoč nerazvitim. STAZ včerajšnjim sklepom vlade, objavljenim v poznih večernih urah, je sodeč po objavi na portalu Kamnik.info danes znova začel delovati Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, ki ne izvaja več le administrativne nujne medicinske pomoči.Kamniški županse za angažma ob ponovnem odprtju zahvalil direktorju zdravstvenega domain ekipi Zdravstvenega doma Domžale, ki je kamniške občane oskrbovala, medtem ko je bil njihov zdravstveni dom zaprt. Tega je na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje z odlokom 24. marca začasno zaprla vlada, in sicer po potrditvi okužbe pri enem izmed zaposlenih.Vladni strokovnjaki za boj proti novemu koronavirusu ocenjujejo, da bo v ZDA zaradi pandemije umrlo med 100.000 in 240.000 ljudi, predsednikpa je Američane pozval, naj se pripravijo na dva huda tedna. Do torka zvečer se je v ZDA okužilo že 190.000 ljudi, umrlo pa jih je skoraj 4000.Ocene o številu smrtnih primerov predvidevajo, da se bodo Američani držali veljavnih navodil o družbenem distanciranju. Koordinatorica delovne skupine Bele hiše proti koronavirusuje Američane ponovno pozvala, naj upoštevajo navodila in ukrepe, sicer se bo število smrtnih žrtev približalo uvodnim ocenam, ki so se gibale med 1,5 do 2,2 milijona mrtvih. Opozorila je še posebej tiste države, ki nimajo tako velikega izbruha, kot na primer New York, da imajo možnost zmanjšati širjenje okužb.Trump je dejal, da bosta prihodnja dva tedna zelo huda in da gre za življenje ali smrt. Američane je pozval, naj ubogajo navodila vlade. Vidi pa tudi že luč na koncu predora. STAZdaj smo že navajeni: ob sredah stopimo na balkon, teraso ali odpremo okna in ob 18. uri glasno zaploskamo. Zakaj? V zahvalo vsem, ki skrbijo, da življenje v Sloveniji kljub koronavirusu poteka čim bolj normalno. Vabimo vas, da se znova pridružite pobudi #dlanobdlan.V domovih za starejše je bilo po zadnjih podatkih 130 potrjenih okužb z novim koronavirusom pri stanovalcih in 30 okužb zaposlenih. Najhuje je v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah. Manj kot 14 dni po ugotovljeni prvi okužbi je po zadnjih podatkih okuženih 60 stanovalcev in 13 zaposlenih.V domu so upoštevali vsa navodila pristojnih, a število okuženih se kljub temu povečuje.je včeraj dejal, da bodo za vsak dom za starejše posebej razmišljali o rešitvah razselitve stanovalcev, in dodal: »Primer Šmarja pri Jelšah je pokazal, kaj se zgodi, če tega ne naredimo.«Novica je iz prvih ur prvoaprilskega jutra. Donald Trump je za glavnega svetovalca v prizadevanjih za zajezitev širitve novega koronavirusa imenoval nekdanjega zvezdnika akcijskih filmov in mojstra borilnih veščin. Kot je tvitnil Trump, je odločitev sprejel zaradi Norrisovega ugleda nezlomljivega moškega ter zaradi njegovih jasnih in nedvoumnih stališč.Po družbenih omrežjih sicer ves čas krožijo domiselne šale in memi na račun domnevnih nadnaravnih moči nekdanjega igralca v karate filmih in zvezdnika serije Teksaški mož postave. Ena takih govori o nenavadnem odzivu novega koronavirusa na Norrisov imunski sistem. Koronavirus naj bi bil namreč tisti, ki mora po srečanju s Chuckom Norrisom v 14-dnevno karanteno. STAV Sloveniji je po včerajšnjih podatkih zaradi covida-19 umrlo 15 oseb, število okužb je zraslo na 802. V ponedeljek in včeraj so umrle štiri osebe. Testirali so 22.474 oseb, zgolj v ponedeljek 1125; 46 oseb je bilo pozitivnih. Iz bolnišnic so v ponedeljek izpustili šest ljudi.