    Slovenija

    Genocid v Gazi je rezultat erozije multilateralizma

    Rdeča nit najodmevnejših razprav drugega dne foruma so dvoličnost EU, nekaznovanost Izraela in selektivne interpretacije mednarodnega prava.
    Evropa bo v svetu velikih sil postala nepomembna, če ne bo delovala kot ena združena enota, je najpomembnejša ugotovitev iz predsedniškega panela. FOTO: Daniel Novaković/STA
    Evropa bo v svetu velikih sil postala nepomembna, če ne bo delovala kot ena združena enota, je najpomembnejša ugotovitev iz predsedniškega panela. FOTO: Daniel Novaković/STA
    Uroš Esih
    2. 9. 2025 | 18:21
    2. 9. 2025 | 18:24
    »Potrebujemo enotno, strateško usmerjeno in bolj suvereno EU, ki zna zaščititi svoje vrednote in interese. Prihodnost EU je odvisna od njene sposobnosti ohranjanja enotnosti in zaupanja državljanov,« je predsednica republike Nataša Pirc Musar poudarila na osrednjem, predsedniškem panelu drugega dne Blejskega strateškega foruma (BSF).

    »EU je zgrajena na načelih multilateralizma, mednarodnega prava in diplomacije, vendar se vse bolj ukvarja z notranjimi delitvami in izzivi, ki jih prinašajo spremembe v globalnem razmerju moči,« se glasi diagnoza predsednice republike, ko govori o globalnih političnih razmerjih. Poleg tega poziva k odločnejši vlogi EU pri reševanju globalnih konfliktov. »EU temelji na vrednotah, človekovih pravicah, demokraciji, vladavini prava. Če ne bomo mi opozarjali na to, kdo drug bo?« se je retorično vprašala predsednica republike.

    Upam si reči, da bi bilo stanje drugačno, če bi Evropa sledila zgledu Slovenije.

    Daniel Levy

    Izpostavila je, da EU v primeru konflikta v Gazi ni enotna, in opozorila, da tamkajšnje razmere, nespoštovanje humanitarnega prava, lakota, trpljenje, umiranje otrok in mater ter trpljenje vsega tamkajšnjega prebivalstva od voditeljev zahtevajo odločnejše ukrepanje za doseganje čimprejšnje prekinitve sovražnosti in uresničitev rešitve z dvema državama.

    Češki predsednik, upokojeni general, Petr Pavel je menil, da je EU lahko »močna gospodarska in politična sila, vendar je brez vojske nihče ne bo jemal resno«. Evropa bo v svetu velikih sil postala nepomembna, če ne bo delovala kot ena združena enota, je posvaril. Estonski predsednik Alar Karis je podobno kot predhodnika pozval, da mora Evropa delovati enotno in se konsolidirati. Najbolj optimističen pa je bil črnogorski predsednik Jakov Milatović, ki meni, da se Evropa preveč ukvarja s tem, kaj počnejo drugi, namesto da bi se poenotila in samozavestneje ubrala lastno pot.

    Ogledalo razdeljeni Evropi

    O politiki svoje države do Palestine pa je dejal, da se Črna gora ne zgleduje toliko po EU, ki pri tem vprašanju nikakor ni enotna, temveč bolj po Sloveniji, ki je lani priznala Palestino, letos poleti pa uvedla sankcije zoper Izrael. Letošnje razprave na BSF so zaznamovali tudi visoki politični gostje iz bližnjevzhodnih držav, ki so vsi po vrsti notranje razklani EU nastavili ogledalo o dvojnih merilih pri odzivanju na konflikte v Ukrajini in Gazi ter drugod po svetu.

    Predstavnica zunanjega ministrstva Savdske Arabije Manal Radvan je pohvalila delovanje Slovenije. Zavrnila je obtožbe, da se Savdska Arabija nagiba k normalizaciji odnosov z Izraelom in da ne uporablja svojega vpliva za vzpostavitev miru v regiji. Njena država se pridružuje podpori palestinski oblasti, končni cilj pa da naj bo samostojna palestinska država. Karkoli manj za najvplivnejšo arabsko državo ni sprejemljivo.

    Upam si reči, da bi bilo stanje drugačno, če bi Evropa sledila zgledu Slovenije.

    Daniel Levy

    »Evropa je skoraj točno tam, kjer si jo Izrael želi. Ne financira palestinske samoobrambe proti izraelskim zločinom. Pomaga pa financirati palestinsko upravo, ki izvaja varnostne operacije, pogosto proti lastnemu ljudstvu,« je izpostavil britansko-izraelski analitik Daniel Levy. »Upam si celo reči, da bi bilo stanje drugačno, če bi Evropa sledila zgledu Slovenije,« je še dodal.

    Egiptovski zunanji minister Badr Abdelatty je opozoril na pomanjkanje politične volje za spoštovanje mednarodnega prava. Multilateralizma po njegovem mnenju ni mogoče oživiti brez reforme varnostnega sveta OZN.

    Multilateralizem je bil v zadnjih dveh letih uničen skupaj z življenjem v Gazi, je slikovito opozoril jordanski zunanji minister Ajman Safadi: »Niso problem vrednote ali neobstoječi mednarodni red, temveč hinavščina pri uporabi mednarodnega prava. Države, ki imajo moč, ga lahko brez posledic kršijo.«

    »To je bil definitivno najtežji forum v smislu vsebinskih razprav v času velikih kriz okoli nas, vojn, v času, ko je svet močno razdeljen, ko vidimo, da prevladuje predvsem moč, manj pravila, ko ni politične volje za spoštovanje mednarodnega prava, za končanje vojn,« je črto pod letošnjo dvajseto izdajo BSF potegnila zunanja ministrica Tanja Fajon.

    Več iz teme

    blejski strateški forumSlovenijaIzraelGazaTanja FajongenocidNataša Pirc Musar

