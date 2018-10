Gibajo tudi dojenčki in stoletniki

V Domu starejših občanov Črnomelj bodo danes ob 9.30 s kratkim in pestrim programom začeli vseslovensko športno medgeneracijsko akcijo Simbioza Giba, ki jo sofinancira ministrtvo za zdravje, in bo ves teden, do 22. oktobra, potekala na 493 lokacijah po Sloveniji.Mladi prostovoljci vseh starosti, od vrtca do študentskih let, bodo gibali s starejšimi iz lokalnega okolja in jim tako pokazali dodatne možnosti za gibanje čez vse leto. Vseslovenski prostovoljski projekt gibanja, športa in medgeneracijskega sodelovanja tako že peto leto zapored vsem generacijam odpira možnost sodelovanja v športu in spodbuja aktivno življenje mladih in starejših, od devetmesečnih otrok do stoletnikov.Akciji, ki najpogosteje poteka v šolah in vrtcih, se lahko pridruži kdorkoli popolnoma brezplačno, svojo lokacijo ali aktivnost v bližini svojega kraja pa lahko najde s pomočjo interaktivnega zemljevida na www.simbioza.eu Lani je projekt povezal več kot 23.000 sodelujočih na 313 lokacijah, med najbolj priljubljenimi množičnimi aktivnostmi pa je medgeneracijski pohod.