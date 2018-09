Gibanje Glasno! opozarja na dvojna merila

Skupina intelektualcev s prvopodpisano Vero Mejak je ustanovila gibanje Glasno! namenjeno zaščiti gledalcev, poslušalcev in svobode govora na RTVS. Na novinarski konferenci so opozorili na dvojna merila pristojnih na RTVS pri obravnavi prispevkov novinarjev in njihovih gostov. »Merila naj bodo ostra, a naj bodo enaka za vse,« je dejal Mitja Štular.



Kot je povedala Mejakova, se je pobudo za gibanje odločila podati, ker ji ni vseeno, da se poskuša utišati tiste, ki javnosti razkrivajo podatke iz slovenske polpretekle zgodovine. »Resnica je včasih kruta, a resnica je resnica,« je dejala.



Po besedah nekdanjega predsednika programskega sveta RTVS Štularja so bile neposreden povod za ustanovitev gibanja gonja zoper novinarja TV Slovenija Jožeta Možino zaradi intervjuja z Jožetom Dežmanom in zahteve po ukinitvi njegovih oddaj Pričevalci.



Pri tem jih predvsem moti, da pristojni na RTVS pri obravnavi domnevnih kršitev novinarske profesionalnosti uporabljajo dvojna merila. Z zvezi s tem je izpostavil februarski nastop gostje Svetlane Slapšak v oddaji Panoptikum, v katerem je desnico obtožila sledenja stalinizmu in simpatiziranja z nacizmom, ter komentar novinarja Mateja Šurca v avgustovski radijski oddaji Labirinti sveta, ko je dejal, da bo v primeru, da levici ne bo uspelo sestaviti vlade, v Sloveniji zavladal klerofašizem.



Po besedah Štularja je varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev na RTVS Ilinka Todorovski nastop Slapšakove ocenila, kot da gre za njeno osebno mnenje, pri komentarju Šurca pa (ob siceršnji ugotovitvi, da bi moral svojo trditev argumentirati), da gre za žanr komentarja, kjer je dovoljeno več. V obeh primerih je po njegovih besedah predlagala le razpravo o poklicnih merilih znotraj uredništva.



Veliko bolj ostro je po oceni Štularja nastopila, ko je šlo za Možinin intervju z Dežmanom. »Med drugim se je spustila v natančno presojo členov poklicnih meril in programskih standardov in mu očitala, da jih je kršil. Priporočila je razpravo odgovornih urednikov o poklicnih merilih in razpravo o odgovornosti,« je opozoril.



Po besedah Štularja jih takšna dvojna merila na RTVS, ki jo morajo plačevati vsi državljani, motijo. Menijo tudi, da mora RTVS prav zaradi svojega posebnega statusa v družbi, zagotavljati možnost pojavljanja različnih mnenj.



V gibanju, ki ga med drugim sestavljajo še nekdanji predsednik programskega sveta RTVS Stane Granda, odvetnik Jože Hribernik, zamejski publicist Ivo Jevnikar, nekdanji kulturni minister Vasko Simoniti in publicist Matevž Tomšič, napovedujejo zbiranje in obravnavo prijav kršitev poklicnih meril na RTVS.