Gibanje odvisno od naklonjenosti vodstev šol

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je danes objavilo razpis, s katerim želijo povečati količino ur športa za učence v prvem triletju osnovne šole. Pristojni priznavajo, da denarja ni dovolj, če bi se prijavile vse šole. 148 šol sicer že ima več gibanja v tako imenovanem razširjenem programu (RAP), katerega poskus se zaključuje, a ga bodo s sklepom ministra še enkrat podaljšali. Pri tem niso upoštevali Fakultete za šport, ki je opozorila, da RAP, kakršen je, ni učinkovit.

Ukrepi za izboljšanje gibalne učinkovitosti otrok, ki je strmoglavila med epidemijo, so nujni. Poslanec Gibanja Svoboda Robert Janev je na današnji novinarski konferenci, čeprav ukrepe pripravlja ministrstvo za izobraževanje, so jo pripravili v prostorih poslanske skupine Gibanja Svoboda, opozoril, da so po podatkih Fakultete za šport ukrepi med epidemijo povzročili upad gibalnih sposobnosti otrok ponekod tudi za 17 odstotkov: »Če bi se to zgodilo Tadeju Pogačarju, bi na Dirki po Franciji za zadnjim tekmovalcem zaostal sedem ur, za zmagovalcem pa 12 ur.«

Državnozborski odbor za izobraževanje je julija lani sprejel sklep, da se »v najkrajšem možnem času, najkasneje pa do začetka šolskega leta 2023/2024 ponovno vzpostavi program Zdrav življenjski slog, ki se je že izvajal, ter pripravi sistemsko rešitev, ki bo dolgoročno izboljšala telesno aktivnost udeležencev izobraževalnega procesa«. Čeprav je dokazano, da gre za najbolj učinkovit program, ga v prihodnjem šolskem letu ne bo. Je pa ministrstvo za izobraževanje včeraj objavilo razpis, na katerega bodo lahko do 12. maja kandidirale osnovne šole za zagotovitev dodatne ure športne vzgoje na teden za učence prvega triletja. Dobile bodo lahko največ 10.000 evrov, tudi podružnice se lahko prijavijo, za plačilo kadra ali prostora in denimo vstopnice za bazen ali smučarske karte. Pogoj pa je, da dodatno uro športne vzgoje izvajata skupaj športni pedagog in učitelj razrednega pouka ali športni učitelj sam.

Minister za izobraževanje Darjo Felda in državni sekretar Boris Černilec priznavata, da denarja ni dovolj, če bi se prijavile vse šole. Hkrati pa sta prepričana, da se vse šole niti ne bodo prijavile, ker je veliko odvisno tudi naklonjenosti ravnateljev do športa.

Razširjeni program

Felda je dejal, da poleg omenjenega razpisa za najstnike načrtujejo še projekt Zmigaj!, ki ga želijo financirati s kohezijskimi sredstvi, v letnem programu športa za letos pa so na javnem razpisu že izbrali šole in druge organizacije za dodatno športno ponudbo oziroma dejavnosti. Dodal je, da ministrstvo sofinancira tudi številne druge športne programe, v katere je bilo lani vključenih 238.000 otrok.

Še vedno pa je za gibanje otrok najbolj ključen pouk športa, ne pa posamezni razpisi, na katere se šola prijavi ali ne. Temu pritrjujejo tudi športni pedagogi, ki poudarjajo, da so otroci po dvomesečnih poletnih počitnicah vedno manj gibalno sposobni, kot so bili junija. Na ministrstvu so že večkrat odgovarjali, da iščejo sistemsko rešitev, po kateri bi učenci imeli vsak dan eno uro športa. Napovedovali so, da se bo to uredilo s sistemsko vpeljavo RAP v šole. RAP je program, v katerem je eden od stebrov gibanje in zdravje, ki ga že več let poskusno izvajajo na skupno 148 šolah. Že v tem šolskem letu je bil podaljšan za eno leto, podaljšali ga bodo še za eno leto, v tem času pa spremenili zakon o osnovni šoli, ki bo RAP s 1. 9. 2024 uvedel sistemsko. Kot je dejal Černilec, ga bodo v šole uvajali postopno.

Dogovor s fakulteto?

O RAP so mnenja deljena. Medtem ko so na ministrstvu in Zavodu RS za šolstvo že večkrat odgovarjali, da gre za program, ki omogoča več gibanja, pa na Fakulteti za šport poudarjajo, da gre za neučinkovit program, kar dokazujejo tudi športno-vzgojni kartoni iz teh šol. Vsebine so namreč izbirne, otrok se tako več giba le, če si to sam izbere, gibalnih vsebin pa tudi ne izvajajo le športni pedagogi. Tudi zato so na Fakulteti za šport pristojnim povedali, da se z nadaljevanjem RAP strinjajo le pod pogojem, da ta pouk prevzamejo učitelji športa, v prehodnem obdobju izjemoma drugi učitelji, ki bi jih dodatno izobrazili.

Černilec je dejal, da so vse, kar so pripravili, naredili »v sodelovanju s Fakulteto za šport«. Profesor Fakultete za šport in vodja raziskovalne skupine SLOfit Gregor Jurak pa je za Delo odgovoril, da je bil dogovor drugačen: »Prav na ta problem smo opozarjali! Da morajo v RAP sodelovati športni pedagogi in da mora biti normativ tak kot pri športni vzgoji, torej 20 učencev na učitelja. To nam je bilo tudi obljubljeno. Tako, kot je zdaj, pa pomeni, da učinkov ne bo.« Felda je dejal, da bo to urejeno, ko bo RAP sistemsko vpeljan: »Ta hip je nemogoče, da bi za vse šole in vse oddelke lahko imeli učitelja športa, ker jih ni.«