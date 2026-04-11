Gibanje, še posebno boks, lahko naredi mali čudež

Parkinsonova bolezen je kronična, neozdravljiva in napredujoča nevrodegenerativna bolezen možganov, ki prizadene približno odstotek ljudi nad 65. letom. Je najhitreje rastoča nevrodegenerativna bolezen. V Sloveniji je 10.000 bolnikov s to boleznijo in drugimi parkinsonizmi, odstotek bolnikov je primerljiv z drugimi podobno razvitimi državami, je povedal nevrolog prof. dr. Zvezdan Pirtošek, predsednik društva bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami Trepetlika, ki letos praznuje 35 let.

Bolezen nastane zaradi propadanja nevronov, ki proizvajajo dopamin, kar postopno vodi v pojav motoričnih in nemotoričnih simptomov. Med tipične simptome sodijo tresavica, drsajoča hoja, mišice postanejo bolj toge, gibljivost se zmanjša, človek se upočasni, poslabša se tudi ravnotežje, je pojasnil Pirtošek. Čedalje več študij kaže, da propadanje nevronov nastane zaradi kombinacije vpliva okolja, to je onesnaženosti zraka, vode in hrane s pesticidi, ter genetske predispozicije; strokovnjaki govorijo o tako imenovani teoriji dvojnega udarca. Študije kažejo, da ljudje, ki živijo bližje avtocestam ali na industrijskih območjih, pogosteje zbolijo za to boleznijo, še vedno pa ni jasno, kako ti dejavniki delujejo med seboj.