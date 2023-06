Gibanje Svoboda po upokojence

Da v Gibanju Svoboda ne bodo kar tako prepustili glasov upokojencev, ki jih na desnem polu že dlje časa nagovarja Pavle Rupar prek ljudske iniciative Glas upokojencev Slovenije, so nakazali že s ponudbo Desusu po pridružitvi. Potem ko jih je zunajparlamentarna stranka zavrnila, pa v Gibanju Svoboda danes na kongresu formalno ustanavljajo organizacijo Gibanje Svoboda Seniorji.

O tej strankarski organizaciji bo predsednik vlade in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob spregovoril takoj zatem, ko bo nagovoril zbrane na posvetu, ki ga je tokrat na temo boljše prihodnosti starejših in upokojencev sklicala podpredsednica stranke in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. »Bistveni dejavnik za izboljšanje položaja starejših in upokojencev je sodelovanje z registriranimi nevladnimi organizacijami v javnem interesu, ki so seznanjene z aktualnimi razmerami na terenu in z odprtimi vprašanji, ki jih je treba urediti na zakonodajni oziroma na sistemski ravni,« je zapisala v vabilu in na posvet poleg odgovornih povabila tudi registrirane nevladne organizacije v javnem interesu in reprezentativne sindikate.

To pomeni, da Ruparjeva desna ljudska iniciativa Glas upokojencev Slovenije ne bo mogla predstavljati svojih stališč, ki so predvsem kritika Golobove vlade.

Klakočar Zupančičeva upa tudi, da bi lahko v parlamentu poleg sprememb na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe vladni predstavniki že danes predstavila tudi vsaj grobe obrise izhodišč za novelacijo pokojninskega sistema, v kar se v strahu, da bi se v Sloveniji zgodili obsežni francoski protesti, spreminja pokojninska reforma. Predvideni rok – potem ko je Golob že pritisnil na ročno zavoro – je sicer zdaj konec meseca.