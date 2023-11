Gibanje Svoboda: S Toninovimi pobožnimi željami se ne ukvarjamo

Zadnje javnomnenjske ankete kažejo velik padec podpore Gibanju Svoboda in njenemu predsedniku Robertu Golobu. Če bi rezultate raziskave, ki smo jo pred tednom dni objavili v Delu, preslikali v poslanske sedeže, bi jih vladajoča koalicija imela le še 38. Prvak NSi Matej Tonin je na sobotnem programskem kongresu stranke, na katerem so potrdili programska izhodišča za junijske volitve v evropski parlament, ocenil, da nas pred volitvami najprej čaka reševanje hude politične krize doma.

Tonin meni, da je vsak dan pod sedanjo vlado izgubljen dan za Slovenijo in da je dolžnost njegove stranke, da išče rešitve za izhod iz sedanjega političnega kaosa. Možnosti je po njegovem več, a zdi se, da nobena ni realna.

Ena od možnosti so predčasne volitve, ki pa so najmanj verjetne. Predvsem pa so predčasne volitve v celoti odvisne od sedanje vladne koalicije. Glede na javnomnenjske ankete koalicija s padajočim Gibanjem Svoboda in poslanci, ki so v velikem delu s poslansko funkcijo dosegli vrhunec profesionalne kariere in s tem tudi drugje težko dosegljive visoke plače, ki se jim ne želijo odreči, predčasnih volitev ne bo. Do teh bi lahko prišli, če bi Golob odstopil, koalicijska večina pa ne bi izvolila drugega predsednika vlade. »V NSi predčasne volitve podpiramo, se pa zavedamo, da so malo verjetne,« je dejal Tonin.

Druga možnost je po njegovih besedah, da v okviru sedanje sestave parlamenta oblikujejo drugačno koalicijo, kar se ne bi zgodilo prvič. Dodal je, da je v politiki vse mogoče, vse pa je seveda odvisno od drznosti in poguma poslancev ter vodstev političnih strank. V tem primeru bi kajpada morali najti kandidata za mandatarja, ki bi ga podprli tako na levi kot na desni. »Krizne okoliščine rodijo nekonvencionalne rešitve. Ali se bo kateri od scenarijev dejansko uresničil, pa je odvisno od intenzitete javnega pritiska in zahteve ljudi, da želijo drugačno vlado,« je ocenil.

Gibanje Svoboda: Koalicija bo uresničila dane zaveze

V največji koalicijski stranki komentirajo, da se s pobožnimi željami o razbitju koalicije ne ukvarjajo. »Dobili smo mandat, da uresničimo dane zaveze, vse tri stranke koalicije smo to pot kot edino možno potrdile tudi na svojem zadnjem srečanju,« sporočajo iz Gibanja Svoboda. V SD pa pravijo, da gre »pri Toninovem nagovoru na kongresu njegove stranke le za iskanje pozornosti medijev in javnosti ter račun brez krčmarja pri iskanju partnerjev nove koalicije v tem mandatu«.

V Gibanju Svoboda še poudarjajo, da živimo v časih, ki nas resno preizkušajo. »Krize, od ukrajinske vojne, energetske krize do poplav niso nekaj, na katerih nastanek bi ta vlada lahko vplivala. Če kje, se je ravno na teh področjih ta vlada izkazala za operativno in tudi uspešno. Spreminjamo stvari, ki se jih niso lotile vlade v zadnjih dvajsetih letih. Več kot pol milijarde evrov smo samo lani razdelili gospodarstvu, vodimo socialni dialog, dvakrat smo uskladili plače v javnem sektorju. Mnogi pozabljajo na zgodovinsko najvišji dvig minimalne plače, spreminjamo zdravstveni sistem, sprejeli smo prvi korak k ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, brezposelnost je nizka, usklajujemo socialne transferje. Umaknili smo politiko iz RTV in zagotovili spet normalno delovanje Slovenske tiskovne agencije,« naštevajo svoje dosežke v Golobovi stranki.

Ker Tonin sam priznava, da realnih možnosti za predčasne volitve ni, prav tako pa so nične možnosti za oblikovanje drugačne koalicije v aktualnem mandatu državnega zbora, je vprašanje, zakaj je o tem sploh govoril. Predvsem zato, ker želijo s tem odpreti razpravo o možnosti oblikovanja nove koalicije.

Najbolj verjetno je torej, da se bo mandat Golobove vlade nadaljeval, kar pa po Toninovih besedah pomeni, da bodo vsi problemi počakali in bodo le še bolj akutni. »Naslednji meseci bodo za NSi naporni, ker ne delamo po nareku, bomo deležni napadov z leve in tudi desne. Ker mislimo s svojo glavo, nas bodo poskušali disciplinirati z dnevno porcijo konstruktov, laži in obtožb. Sem pa povsem miren in hkrati ponosen, ker nam je v zadnjih desetih letih uspelo vzpostaviti odpornost proti blatu, ki ga mečejo v nas,« je bil slikovit pri napovedih prvak NSi.