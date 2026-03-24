Gibanje Svoboda nad Janšo: Učbeniški primer delovanja populistične desnice

»Gre za učbeniški primer delovanja populistične desnice, kot jih poznamo iz tujine, in ki služijo izključno samo opravičevanju lastnega volilnega poraza: z ustvarjanjem dvoma, širjenjem teorij zarot ter načrtnim spodkopavanjem stabilnosti države,« so sporočili s sedeža Gibanja Svoboda. FOTO: Leon Vidic/Delo

Predsednik SDS Janez Janša je na današnji novinarski konferenci izjavil, da je bilo na parlamentarnih volitvah največ nepravilnosti doslej. Dogajale naj bi se tako pri glasovanju po pošti, prihajalo naj bi do odnašanja skrinjic z volišč. Rezultat predčasnega glasovanja ni verodostojen in ga bodo izpodbijali, je napovedal.

V zmagovalki nedeljskih volitev, Gibanju Svoboda, so se na te trditve trditve hitro odzvali s kratkim sporočilom in mnenjem, da gre za učbeniški primer delovanja populistične desnice z ustvarjanjem dvoma, širjenjem teorij zarot in podobnim.

Poskus spodkopavanja zaupanja v demokratične procese

»Danes smo priča poskusom spodkopavanja zaupanja v demokratične procese. Gre za učbeniški primer delovanja populistične desnice, kot jih poznamo iz tujine, in ki služijo izključno samo opravičevanju lastnega volilnega poraza: z ustvarjanjem dvoma, širjenjem teorij zarot ter načrtnim spodkopavanjem stabilnosti države,« so sporočili s sedeža Gibanja Svoboda.

»Še posebej ironično pa je, da o domnevnih 'volilnih prevarah' govori prav oseba, ki javnost še vedno zavaja o svoji vlogi v največjem političnemu škandalu v samostojni Sloveniji, sodelovanjem z izraelskim podjetjem Black Cube, vplivanjem te paraobveščevalne agencije na volilne procese v Republiki Sloveniji ter neposrednim napadom na suverenost naše države,« poudarjajo.