Gibanje svoboda ustavitev razpisa opisala kot kratkovidno in škodljivo odločitev

V opozicijski stranki Gibanje Svoboda so kritični do odločitve ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, ki je ustavilo razpis za vzpostavitev nacionalne platforme umetne inteligence, »je kratkovidna in izjemno škodljiva za slovensko znanost, gospodarstvo in varnost,« so zapisali.

Objavo razpisa o umetni inteligenci je sicer novembra lani ob robu obiska vlade v goriški regiji napovedal takratni premier Robert Golob. Kot je dejal, je njegov namen, da se vsakomur omogoči brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence.

Včeraj so z omenjenega ministrstva sporočili, da je minister Rončević ustavil razpis. Za javno naročilo je bilo namenjenih 10 milijonov evrov letno, ki bodo po navedbah ministrstva sedaj namenjeni zmanjševanju primanjkljaja.

»Izgovor, da se s tem prihrani 10 milijonov evrov, je smešen ob dejstvu, da se z napovedanim rebalansom odhodki proračuna zvišujejo za 700 milijonov. Od tega bo več kot 230 milijonov namenjenih za nakup orožja,« so kritični v Svobodi.

Borut Rončević, minister za izobraževanje, znanost in mladino. FOTO: Jože Suhadolnik

»Naš namen je, da s tem razpisom omogočimo, da vsaka Slovenka in Slovenec, ni pomembno, v kateri funkciji, kot posameznik, kot zaposleni v podjetju ali javnem sektorju, kot raziskovalec ali pa samo kot radovednež, dobi brezplačen dostop do orodij umetne inteligence, da je ta dostop varen znotraj vseh kriterijev, ki jih je postavila Evropska unija, da so podatki na razpolago samo uporabniku in se do podatkov ne da dostopati s strani tretjih ponudnikov ter jih izkoriščati za lastno učenje, ampak so na razpolago le tistemu, ki je tudi njihov lastnik,« je ob napovedi vzpostavitve nacionalne platforme umetne inteligence pojasnil takratni premier Golob.

V stranki Gibanje Svoboda menijo, da bi Slovenija kot prva vzpostavila varno in za vse dostopno platformo z umetno inteligenco, od katere so odvisni denimo rezultati v znanosti, raziskovanju, inovacijah, trženju in logistiki ter »v vsem, kar prinaša dodano vrednost.«

Menijo, da bi se 10 milijonska naložba v model umetne inteligence tisočkrat povrnila. »Vloga in pomen umetne inteligence izjemno hitro rasteta. Uspešnost posameznikov in organizacij je vse bolj odvisna od tega, ali imajo dostop do najsodobnejših orodij. Kibernetska varnost je vse bolj ključno vprašanje in varni modeli umetne inteligence njen vse pomembnejši del,« so še zapisali. Opozarjajo, da Ministrstvo za razvoj umetne inteligence v Sloveniji ni ponudilo nobene alternative.

»Vlada Janeza Janše v času, ko se bitke dobivajo z UI vodenimi droni in se blaginja ustvarja s kvantnimi računalniki, vlaga v rakete, oklepna vozila, jahte in pokojnine bančnih menedžerjev ter dizelske avtomobile ministrov,« so zapisali v stranki Svoboda.