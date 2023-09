Gibanje Svoboda zapuščata dva poslanca

Poslanca največje parlamentarne stranke Dejan Zavec in Martin Marzidovšek odstopata, nadomestila pa ju bosta predvidoma naslednja po rezultatu na listi Gibanja Svoboda v njuni volilni enoti. To sta vodja kabineta ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Süč in nekdanji poslanec Desusa Jurij Lep.

V stranki zagotavljajo, da ne gre za nesoglasja v Gibanju Svoboda. Na vprašanje, ali se je funkcija poslanca izkazala za drugačno, kot so pričakovali, je Zavec ponovil, da odstopa iz osebnih razlogov. Marzidovšek pa je rekel, da Slovenija potrebuje premike na področju umetne inteligence. »Mislim, da ni veliko kadra v Sloveniji na tem področju,« je rekel.

Odstopni izjavi sta že vloženi v državni zbor, funkcija pa jima bo prenehala, ko se bo državni zbor seznanil s tem, predvidoma na seji prihodnji teden.

Dejan Zavec, sicer bolj znan kot uspešen boksar, se je v svoji razmeroma kratki politični karieri proslavil tudi kot najbolj molčeč poslanec v državnem zboru. V aktualnem mandatu je vse do danes izrekel le 848 besed, medtem ko jih je povprečni poslanec 75.478. Prav tako v času svojega mandata ni podal niti ene poslanske pobude ali vprašanja.

Tudi Marzidovšek, sicer raziskovalec strojnega učenja na Institutu Jožef Stefan je z nekaj manj kot dva tisoč besedami med bolj molčečimi izvoljenimi predstavniki ljudstva, v svojem mandatu pa je zastavil eno samo poslansko vprašanje in sicer v zvezi z digitalizacijo v gospodarstvu.