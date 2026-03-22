Gibanje Svoboda zmagovalka vzporednih volitev, Resni.ca bo jeziček na tehtnici

Zmagovalka volitev z 29,9 odstotka glasov je stranka Gibanje Svoboda, ki bi v državnem zboru dobila 30 poslanskih sedežev, kažejo rezultati vzporednih volitev, ki so jih objavile slovenske televizije. Drugo mesto je zasedla Slovenska demokratska stranka s 27,5 odstotka glasov, kar bi ji prineslo 27 poslanskih mandatov.

Za Novo Slovenijo, SLS in Fokus je po vzporednih volitvah glasovalo 9,4 odstotka volivcev, s čimer bi v parlamentu dobili devet poslanskih sedežev. Na četrtem mestu so s 6,7 odstotka glasov Socialni demokrati, ki bi dobili v državnem zboru šest mandatov, prav toliko kot Levica in Vesna, ki sta prejeli 6,3 odstotka glasov. Demokrati Anžeta Logarja bi s 5,9 odstotka glasov tako zasedli pet sedežev. V parlament bi se s 4,9 odstotka glasov prebilo tudi Državljansko gibanje Resni.ca s petimi sedeži.

Prerod – stranka Vladimirja Prebiliča po vzporednih volitvah ni prestopila parlamentarnega praga. Več kot odstotek glasov sta prejeli še Piratska stranka in Slovenska nacionalna stranka.

Vzporedne volitve je za televizije opravil Inštitut Mediana po različnih voliščih po državi. Po poročanju Televizije Slovenija so imeli izvajalci letos precej težav zaradi zavračanja volivcev pri sodelovanju pri vzporednih volitvah. Rezultati pravih volitev se zato lahko tudi nekoliko razlikujejo od vzporednih.