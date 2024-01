Gibanje Svoboda naj bi menjalo svojega šefa preiskovalne komisije

Po neuradnih informacijah, ki so zakrožile v državnem zboru, naj bi poslanca Gibanja Svoboda Miho Lamuta na čelu preiskovalne komisije, ki preiskuje domnevno nedopustno vmešavanje politike v delo policije in drugih državnih organov, zamenjal poslanec Aleš Rezar. Ta je prav tako poslanec Gibanja Svoboda, velja pa za še bolj zvest kader vodstvu stranke, vključno z generalno sekretarko Vesno Vuković. V poslanske klopi je presedlal izza pisalne mize Gen-I.

Na vprašanje, ali bo Lamut odstopil, nam v Gibanju Svoboda še niso odgovorili.

A to naj bi bil tudi »odgovor« na očitke o njegovem spornem delovanju, zaradi česar je NSi zahtevala sklic nujne seje parlamentarne komisije, na kateri naj bi razčiščevali, ali je deloval zakonito. Rok, do katerega mora sklicati sejo, 31. januar, se bo iztekel prihodnji teden.

Po oktobrskem pričanju nekdanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar in bivšega generalnega direktorja policije Boštjana Lindava je Lamut namreč predstavnike Sove povabil, da prisluhnejo zvočnemu zapisu in pregledajo zapisnik z zaprtega dela seje ter ugotovijo, ali sta navajala tajne podatke. To je omogočil tudi direktorju Sove Jošku Kadivniku, ki pa je predviden kot priča pred to preiskovalno komisijo.

Miha Lamut (skrajno levo) je bil vse od takrat, ko so se nanj zvrstili očitki o nezakonitem delovanju, bolniško odsoten. FOTO: Leon Vidic/Delo

Bobnarjeva je takrat razkrila, da bi lahko prišlo tudi do vmešavanja premierja Roberta Goloba v datum aretacije domnevnih ruskih vohunov.

Prav tako je kot strokovni sodelavec pri tej preiskovalni komisiji sodeloval Branko Lobnikar, nekdanji državni sekretar Bobnarjeve, ki je odstopil šele na dan, ko je bilo izdano kritično mnenje parlamentarne zakonodajno-pravne službe. Dejanja, ki so bila opravljena v času, ko je v postopku sodelovala oseba, ki bi po njihovem prepričanju morala biti izločena, nimajo pravnih učinkov in jih je treba ponoviti.

