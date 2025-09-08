Gibanje za življenje: fizioterapija kot ključ do zdrave starosti

Vas je strah padca? Ste že padli? Ste pri hoji negotovi? Tretjina ljudi po 65. letu pade vsaj enkrat na leto; ženske pogosteje kot moški. Med poškodbami zaradi padcev jih je 52 odstotkov povezanih s poškodbami kolka in stegnenice, pri 18 odstotkih gre za poškodbe glave.

Posledice padcev so vzrok za 52 odstotkov vseh smrti zaradi zunanjih vzrokov, ki so tretji najpogostejši vzrok smrtnosti pri obeh spolih. Leta 2023 je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pri nas zaradi padcev umrlo 883 oseb.

Padci v naši državi vsako leto zagrenijo življenje tretjini starejših od 65 let. To bo leta 2063 predstavljajo že tretjino prebivalstva. Medtem ko slovenski moški v povprečju preživijo 83 odstotkov svojega življenja brez večjih težav pri vsakodnevnih opravilih, je ta delež pri ženskah 81-odstoten. Petino življenja pa nas pogosto grenijo bolezni, padci in izguba samostojnosti.

Padci pri starejših v Sloveniji • Glavni vzroki umrljivosti pri starejših so bolezni srca in ožilja, rak, padci in samomori.

• Vsako leto pade tretjina odraslih, starejših od 65 let, ter od 32 do 42 odstotkov starejših od 70 let.

• Pade 72 odstotkov žensk in 38 odstotkov moških; ženske v povprečju padejo pri 88 letih, moški pri 83 letih.

• 52 odstotkov vseh smrti zaradi zunanjih vzrokov je posledica padcev. • Pri padcu si ljudje v 18 odstotkih poškodujejo glavo, v 52 odstotkih kolk in stegnenico.

• Leta 2023 je zaradi posledic padcev umrlo 883 ljudi: 366 moških in 517 žensk. Vir: NIJZ

Krhkost je, kot ob svetovnem dnevu fizioterapije poudarjajo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča, eden ključnih izzivov starajoče se družbe, saj povečuje tveganje za padce, bolezni in hospitalizacije. Padci postajajo tudi eden osrednjih vzrokov vse slabše kakovosti življenja in celo smrti.

Zdravo staranje zato pomeni več kot dolgo življenje – pomeni ohranjeno gibljivost, bister um, stabilen korak in predvsem občutek, da obvladujemo svoje življenje. A s starostjo to ni samoumevno. In starejših od 65 let bo do leta 2063 po podatkih NIJZ že več kot tretjina prebivalcev Slovenije. Z leti se povečuje tudi število kroničnih bolezni, padcev in psihičnih stisk. Rak, bolezni srca in sladkorna bolezen krojijo našo starost.

Rešitev se imenuje gibanje

A takšen »izid« ni neizogiben. Rešitev obstaja; imenuje se gibanje. Vadba za krepitev mišic, ravnotežje, gibljivost in koordinacijo lahko zmanjša tveganje za krhkost za 41 odstotkov ter bistveno zmanjša možnost padcev. Ključna vloga pri tem pa gre fizioterapevtom.

Med 1. in 23. septembrom bo v 41 krajih po državi 86 brezplačnih dogodkov in aktivnosti, na katerih fizioterapevti, člani Združenja fizioterapevtov Slovenije, predstavljajo načine za zdravo staranje z gibanjem, med njimi: skupinske vadbe, individualni posveti, informacijske točke v živo, predavanja, delavnice, individualne demonstracije vadb ...

Letošnji svetovni dan fizioterapije je zanje poseben mejnik, saj se jim v kratkem obetajo javna pooblastila, od katerih gre pričakovati, da bodo neposredno prispevala k odpravi številnih sistemskih pomanjkljivosti in dvigu kakovosti fizioterapevtskih storitev. Zanje so se že prijavili na javni razpis ministrstva za zdravje.

Mejnik naših fizioterapevtov

Doc. dr. Tine Kovačič, predsednik strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije, ne skriva ponosa, da jim je po večletnih prizadevanjih z ministrstvom za zdravje uspelo izpeljati postopke za ureditev javnih pooblastil na področju fizioterapije, s čimer bo združenje, kot pravi, prevzelo odgovornost za ureditev profesionalnih standardov.

Doc. dr. Tine Kovačič. FOTO: Milena Zupanič

»Javna pooblastila prinašajo podeljevanje, podaljševanje in odvzem licenc, strokovne nadzore s svetovanjem in ukrepanjem ter vodenje registra fizioterapevtov. S tem bo ureditev primerljiva z večino razvitih držav in skladna s prakso drugih poklicev v zdravstvu pri nas.«

In kaj pooblastila pomenijo za paciente fizioterapevte ter za sistem? Kot pravi dr. Kovačič, za prve pomenijo več varnosti, sledljivosti in kakovosti fizioterapevtskih storitev, za druge transparenten sistem licenciranja in stalnega poklicnega razvoja, sledenja novostim in z dokazi podprto prakso, jasno odgovornost in višji ugled poklica, sistemu pa prinašajo verodostojen register, boljše načrtovanje kadrov in razvoj stroke na podlagi podatkov.

Eden od treh starejših vsako leto doživi padec; ženske skoraj dvakrat pogosteje od moških. Vadba zmanjša krhkost za 41 odstotkov in prepreči padce. Ti so tretji najpogostejši vzrok smrti po 65. letu.

»Zavedamo se, da nas po pridobitvi čaka veliko dela: zagnati moramo vse procese licenciranja, nadzora, svetovanja in vodenja registra,« je še dejal dr. Kovačič in sklenil: »Ekipa je pripravljena in imamo jasen načrt, kako te aktivnosti izvesti učinkovito in pregledno.«