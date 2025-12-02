Gimnazija ni zaposlila moškega zaradi njegove spolne usmerjenosti

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je gimnazija v Sloveniji v postopku izbire novega zborovodje diskriminirala kandidata za zaposlitev. Niso ga zaposlili, ker je v zakonski zvezi z moškim. Diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti je v postopkih izbire in tudi sicer na delovnem mestu prepovedana, je poudaril zagovornik načela enakosti.

Moški se je po uvodnih pogovorih glede vodenja gimnazijskega zbora dogovoril za vodenje prve vaje, ki je bila uspešna. Na dan vaje je tudi že prejel poziv iz šole, naj posreduje potrebne podatke za pripravo pogodbe, kar je tudi storil, vendar je zaposlena, ki pogodbe pripravlja, ravno ta dan zbolela, zato pogodbe po uspešno izvedeni vaji ni prejel v podpis. Šola je na svojem profilu na družbenem omrežju že objavila fotografijo kandidata in podnjo zapisala, da je to novi zborovodja, je zapisal zagovornik.

Nekaj dni kasneje pa je kandidata poklical ravnatelj in ga vprašal, ali je res poročen z moškim, in dejal, da ga zaradi tega ne morejo zaposliti. Kandidat je nato še isti dan sam poklical ravnatelja in ga poskušal spodbuditi k ponovnem razmisleku. Klic je posnel in ga posredoval kot dokaz.

Gimnazija je poskušala v postopku ovreči trditve prijavitelja diskriminacije, a neuspešno. Trdila je, da v postopku ne bi smeli upoštevati vsebine posnetka telefonskega pogovora med kandidatom in ravnateljem, ker je bil ta dokaz pridobljen nezakonito, saj ravnatelj ni vedel, da je klic posnet.

Vendar ima v tem primeru pravica prijavitelja, da zavaruje svojo pravico do nediskriminacije, večjo težo kot pravica ravnatelja do zasebnosti, so presodili. Šola ga zaradi njegove spolne usmerjenosti ni zaposlila, kar je zagovornik načela enakosti prepoznal kot diskriminacijo na področju zaposlovanja in dela.