Ginekolog, ki ne presega količnika, je dolžan sprejeti pacientko

V štirih letih bo pogoje za upokojitev izpolnilo 39 ginekologov. Ta veja zdravstva je v Sloveniji kljub vsemu na vrhunski strokovni ravni.

Na družbenih omrežjih je pred dnevi krožil posnetek dolge vrste žensk pred koprskim zdravstvenim domom, v katerem ginekolog sprejema nove pacientke. Nekatere so se h ginekologu prisiljene voziti tudi skoraj na drugi konec države. Po ocenah odgovornih bi za ureditev razmer takoj potrebovali približno 70 dodatnih programov. A statistika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po drugi strani kaže, da v državi 45 odstotkov timov ginekoloških ambulant ne presega povprečja glavarinskih količnikov in so torej dolžni sprejeti zavarovanke. Po zadnjih podatkih je v državi brez ginekologa 227.000 žensk, šest tisoč manj kot septembra lani. Te podatke je treba postaviti v kontekst – vanje so vključena dekleta od 13. leta starosti, ki, dokler niso spolno dejavna, redko potrebujejo ...